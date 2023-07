Reprezentativac navalio na djevojku nakon izlaska: ‘Sve je u redu, spavao sam s 10.000 žena’

U priči koja se odvila i odjeknula u Engleskoj, donedavni adut Manchester Cityja Benjamin Mendy nastavlja svoju sudsku borbu protiv dvije optužbe za silovanje, s postupkom za jedan slučaj i još jedan pokušaj.

U slučaju koji je teži, igrač s iskustvom u dresu francuske reprezentacije optužen je da je 2020. silovao 24-godišnju djevojku nakon što je bila u izlasku sa svojim prijateljicama u engleskom Cheshireu. Pozvao ih je da odu kod njega, a 24-godišnjakinju je potom zaključao u spavaću sobu i prisilio na spolni odnos.

Detalji sa suđenja otkrivaju za što se Mendy tereti.

Kako je bilo otkriveno na sudu, optužbe s kojima je suočen 28-godišnji francuski nogometaš govore da je djevojku u spavaćoj sobi tjerao da se skine, nakon čega joj je bacio mobitel na krevet i postao nasilan.

Djevojka je odbijala spolni odnos, ali Mendy se nije zaustavljao.

“Previše si stidljiva”, bile su njegove riječi, kako se tvrdi za vrijeme suđenja, sa strane optužbe.

“Sve je u redu, spavao sam s 10.000 žena”, dodao je još Mendy kako se navodi sa strane koja ga optužuje, s pričom djevojke koja je Francuza optužila za silovanje.

Footballer Benjamin Mendy raped a woman then told her “it’s fine, I’ve had sex with 10,000 women”, court hears https://t.co/9UdmDM9Sxp

U slučaju pokušaja silovanja, sve je također krenulo nakon jednog izlaska, nakon što je Mendy upoznao djevojku 2017. u Barceloni, a potom, godinu nakon toga, pokušao je silovati nakon što je u širem društvu bila kod njega.

Optužba govori da se djevojka odupirala, a u oba slučaja, Mendy tvrdi da nije bilo nikakvog prisiljavanja i da je s obje djevojke želja za spolnim odnosom bila obostrana.

