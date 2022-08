REPREZENTATIVAC MLATIO TRUDNU DJEVOJKU? Jedan detalj najviše šokirao, već se javio i klub

Rano u novoj sezoni, 29-godišnji njemački reprezentativni lijevi bek Nico Schulz nalazi se u ozbiljnim problemima, ali ne na terenu, već zbog teških optužbi iz privatnog života.

Iskusni igrač koji je u klupskoj karijeri od 2019. u akciji za Borussiju Dortmund našao se u središtu priče koju donosi njemački Bild, pod teretom optužbi za obiteljsko nasilje nad svojom nekadašnjom djevojkom koja je sve prijavila policiji. U fokusu je napad koji se dogodio preklani, dok je djevojka bila trudna.

Kako je približio Bild, Schulz je suočen s optužbom da je tada nasrnuo na trudnu djevojku, a najviše je šokirao detalj da je djevojku udario nogom u trbuh samo dva tjedna prije očekivanog termina rođenja djeteta. Po tvrdnjama tužitelja, njemački reprezentativac time je htio izazvati prekid trudnoće.

Schulz se našao na teretu optužbi o kojima piše Bild, a spominje se i razmjena poruka na WhatsAppu koja bi ga mogla dodatno opteretiti u ovoj priči. U toj prepisci, u razmjeni poruka vidi se tijelo žene s modricama, a s igračeve strane, tu je reakcija tužnim emotikonima, vjerojatno u znak isprike. Ova priča odjeknula je i izvan Njemačke, a kako približava agencija AFP, njemački reprezentativac sada je pod kriminalističkom istragom.

Germany defender Nico Schulz is under criminal investigation for domestic violence, after the Borussia Dortmund player’s ex-partner filed a police complaint.https://t.co/lLMVgqBlmo

— AFP News Agency (@AFP) August 7, 2022