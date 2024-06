Reprezentativac i bivši suigrač našeg Vatrenog doživio srčani udar

Šokantne vijesti stižu nam iz Francuske, gdje je nogometnu javnost uznemirila strašna vijest, kako je srčani udar doživio poznati igrač Lillea i reprezentativac Alžira Nabil Bentaleb, koji je hitno prevezen u bolnicu gdje je operiran i trenutno se nalazi u umjetno induciranoj komi.

Kako se saznaje, 29-godišnjem nogometašu odmah je ugrađen pacemaker, a njegov klub se nakon operacije oglasio i zamolio sve da Bentalebu daju privatnosti u ovim izazovnim trenutcima za njega i njegovu obitelj.

”Poštovanje za Nabila Bentaleba i njegove voljene. Lille je šokiran i iznenađen što ovakve stvari izlaze u javnost”, stoji u priopćenju francuskog prvoligaša, koji je prošlu sezonu Ligue 1 završio na četvrtom mjestu i plasirao se u Europa ligu.

🚨🇩🇿 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Nabil Bentaleb (29) was hospitalised was due to a cardiac arrest.

Him retiring from professional football is ‘highly probable’, reports @RMCsport. 🩺👨‍⚕️

Speedy recovery, Nabil… 🙏❤️ pic.twitter.com/qYzhhpNzxJ

— EuroFoot (@eurofootcom) June 27, 2024