REKORDNA PRODAJA MARADONINOG DRESA: U njemu odigrao “Božju ruku”, a sad donio bogastvo

Danas je pao rekord koji je ikada plaćen za jednu sportsku memorabiliju, a nepoznati kupac platio je skoro devet milijuna dolara za dres Armanda Diega Maradone sa Svjetskog prvenstva iz 1986. godine.

Diego je u tom dresu zabio možda dva najpamtljivija gola u povijesti nogometa, onaj koji je sam nazvao “Božjom rukom” i sjajan solo prodor preko više od pola terena protiv engleske u četvrtfinalu.

Poslije utakmice koju je Argentina dobila 2:1 i u konačnici osvojila Svjetsko prvenstvo, Maradona je dres zamijenio sa Stevom Hodgeom, koji je izjavio kako dres nikad neće prodati.

Rekordna cijena

Ipak nakon što je 19 godina bio izložen u Engleskom nacionalnom muzeju nogometa u Manchesteru, dres je stavljen na aukciju na kojoj je postigao cijenu od 8.93 milijuna dolara, a prodan je anonimnom kupcu.

“Ova povijesna majica opipljiv je podsjetnik na važan trenutak ne samo u povijesti sporta, već i u povijesti 20. stoljeća”, rekao je Brahm Wachter, Sotheby’sov voditelj modernih kolekcionarskih predmeta.

Iako su kćer i bivša supruga tvrdile kako je to dres iz prvog poluvremena, aukcijska kuća izjavila je kako ima dokaze da je dres originalan.

Maradonin dres tako je postao najplaćenija sportska memorabilija, te je prestigao originalni rukopis Olimpijskog manifesta iz 1892. godine i dres Babea Rutha, legendarnog igrača bejzbola, koji je bio prodan za 5.64 milijuna dolara.

The Hand of God and the Goal of the Century.

The shirt Diego Maradona wore during the 1986 World Cup quarterfinal vs. England has been sold at auction for $8.9M 👕 pic.twitter.com/s4ng2cmmLa

