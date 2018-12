‘REKLI SU DA ĆE MU SLOMITI NOGE AKO ZAIGRA JER JE DINAMOVAC’: Novi detalji sa sramotnog Torcidna turnira

Eto što znači biti nogometaš u Hrvatskoj. Na Memorijalnom malonogometnom turniru Pere Brešana-Jeveu Trogiru, koji je ogranizirala tamošnja Torcida, dogodio se doista bizaran incident. Naime, 16-godišnjem dječaku zabranjen je nastup zbog toga što navija za Dinamo. Istovremeno, na nedavno održanom turniru ‘Četiri kafića’ u Splitu, Niko Kranjčar biva nagrađen ovacijama iako javno kaže da je navijač Dinama i da mu je to omiljeni klub.

Licemjerno? Bizarno? Baš onako ‘hrvatski’…

Mladić je ostao anoniman, ali su o ovom incidentu govorili njegovi poznanici i suigrači iz malonogometnog kluba Bonita, koji se natjecao na spomenutom turniru. Maloljetni nogometaš igrao je u prve dvije utakmice, a prije treće je otjeran.

“Sve je počelo nakon što smo pobijedili u drugom kolu. Nakon te utakmice došao nam je organizator i rekao: ‘Čuo sam da u vašoj momčadi igra jedan dečko koji navija za Dinamo? To ne može, to je protiv pravila’. Pogledali smo ga u čudu i pitali ‘kakve su to gluposti’. On je bio uporan da je to zabranjeno. Otišli smo kući i razmišljali što napraviti. Počeli smo se dopisivati u grupi i odlučili da nećemo doći na sljedeću utakmicu”, rekao je Valentino Zečić (18), igrač Bonita, prenosi 24sata.

Igrači su dvojili hoće li doći na sljedeću utakmicu ili ne, ali ipak su došli i tražili od organizatora da im pokaže pravilnik.

“Tražili smo od organizatora da nam pokaže pravila turnira i izdvoji dio gdje piše da ne smije igrati nitko tko navija za Dinamo. Naravno da tog dijela nema, pa nam je rekao da je to nepisano pravilo. Izašli smo na teren, a onda se do nas spustilo nekoliko Torcidaša i napali su dečka koji navija za Dinamo. Vikali su mu da će ga prebiti ako zaigra, da će mu noge polomiti. Pazite, dečko ima 16 godina! I kad je sudac označio početak, mi smo stajali kao kipovi 30 sekundi, čestitali protivniku i napustili teren. Podržala nas je protivnička momčad, podržao nas je i dio gledatelja, samo Torcida nije”, rekao je nogometaš Bonite.

Od organizatora im se, kaže, nitko nije ispričao.

“U našem klubu ima igrača koji navijaju za Rijeku, Osijek, Dinamo, Hajduk… Nikad to nismo gledali jer nas to ne zanima, svi smo kao jedan”, rekao je Valentino.

Cijelu situaciju komentirao je i Dinamo.

“GNK Dinamo najoštrije osuđuje zabranu nastupa na malonogometnom turniru u Trogiru igraču koji se deklarirao kao navijač našeg kluba. Pogotovo su nam neshvatljive fizičke prijetnje koje je maloljetni mladić doživio nakon što je organizatorima potvrdio da je navijač Dinama. GNK Dinamo je kontaktirao mladića koji iz razumljivih razloga želi ostati anoniman te ga pozvao da bude gost našeg kluba na utakmici s Viktorijom Plzen 21. veljače u Maksimiru. Duboko se nadamo kako je ovo tek izolirani incident manje skupine te da će javna osuda spriječiti takve i slične stvari u budućnosti”, priopćili su iz Dinama.