‘REKAO MI JE DA OD***EM, UZVRATIO SAM ISTO!’ Ukrajinac se obračunao s ‘izdajnikom’, ‘kako uopće možeš spavati mirno?’

Anatolij Timoščuk, nekadašnji poznati ukrajinski nogometaš i bivši kapetan ukrajinske reprezentacije, od početka ruske invazije našao se na udaru u svojoj domovini. Timoščuk je ostao raditi u Rusiji, pomoćni je trener Zenita iz Sankt Peterburga, a zbog bliskosti Rusima koja ne prestaje, u Ukrajini su ga se odrekli.

Timoščuk je izbrisan iz nogometnih povijesnih knjiga svoje zemlje, u Ukrajini ostaje na meti kritika, s puno mišljenja da to više nije legenda njihovog nogometa niti će ikada više biti.

O tome kako se gleda na bivšeg kapetana reprezentacije, bez ustezanja je svoj stav iznio Andrij Jarmolenko, jedna od sadašnjih zvijezda ukrajinske nacionalne momčadi. U klupskoj karijeri, 32-godišnji Ukrajinac je suigrač hrvatskog reprezentativca Nikole Vlašića u londonskom West Hamu, a dok igra u Londonu, prati i zbivanja u svojoj domovini.

Kako donosi Zorja Londonsk, Jarmolenko je imao vrlo žustri razgovor s Timoščukom. ‘Pitao sam ga kako noću može spavati, a on mi je odgovorio da – ne spava’, kazao je Jarmolenko, opisujući i nastavak njihove rasprave. ‘Nazvao me i rekao sam mu da mi je bio uzor, a sada više nije ništa. Onda mi je rekao da od***em, ja sam uzvratio istom mjerom i to je bilo to’, dodao je ukrajinski reprezentativac u dresu West Hama.

