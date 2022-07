‘REKAO JE VELIKO DA’: Grčki mediji objavili dolazak Vatrenog, čeka se samo potpis, navijači oduševljeni

Nakon što je početkom srpnja istekao četverogodišnji ugovor s turskim velikanom Bešiktašom, Domagoj Vida bio je bez kluba, ali čini se da je potraga završena.

Vida će karijeru nastaviti u grčkom AEK-u iako se puno spominjala Saudijska Arabija. Na Bliskom istoku trebao je zarađivati 3 milijuna eura po sezoni, ali je odabrao Grčku.

U Ateni bi trebao potpisati ugovor 2+1, a godišnje bi trebao dobiti 1,6 milijuna eura. Vida se navodno i zahvalio klubu iz Saudijske Arabije na ponudi, ali želja mu je ostati u Europi.

Domagoj u Grčku stiže kao velika zvijezda te su njegov dolazak najavili kao veliku senzaciju jer nisu zamišljali kako će igrač takvog kalibra zaigrati za njih.

🚨 Domagoj Vida agrees to sign for AEK! The 33 year old experienced centre-back, runner-up with Croatia in the 2018 World Cup, will pen a two year contract worth €1.5M per year + €500k signing bonus. The official announcement of the transfer is expected today. [SportFM 94.6] pic.twitter.com/1zwUIaZrYv

