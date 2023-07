Rebić nastavlja karijeru u Istanbulu: Objava novog kluba pomalo i zbunila

Ante Rebić je nakon dolaska i dočeka u Istanbulu pristupio svojem novom klubu, turskom Bešiktašu, u kojem nastavlja karijeru nakon što je napustio Milan.

Istanbulski klub je to objavio na svojoj službenoj stranici i na profilima na društvenim mrežama, uz riječi da pregovori o dolasku iz Milana traju, što je bilo pomalo zbunjujuće s obzirom na to da je Rebić jučer već dočekan nakon što je stigao u Tursku.

Ipak, ima i objašnjenje.

Formulacija koja govori da su pokrenuti pregovori o transferu 29-godišnjeg hrvatskog igrača iz Milana u Bešiktaš je uobičajena za dolazak novog igrača u Tursku, kako piše Football Italia.

Takvim opisom bio je popraćen i nedavni dolazak Maura Icardija u Galatasaray, dodaje Football Italia.

Za rastanak s Rebićem, Milan je dobio odštetu koja službeno iznosi pola milijuna eura, po podatku Transfermarkta.

Ipak, s bonusima će to rasti do iznosa od oko dva milijuna eura.

