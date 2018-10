REALNA ILI BIZARNA ANKETA UGLEDNOG BBC-a? Je li ovo uvreda za Modrića ili stvarno stanje stvari?

Preostala je još samo jedna prestižna nogometna nagrada u 2018. godini, Zlatna lopta koju dodjeljuje France Football, a koja se i dalje smatra najvažnijom, iako UEFA i FIFA dodjeljuju slične, odnosno FIFA istu, nagradu pod svojom jurisdikcijom.

Glavni kandidat za osvajanje Zlatne lopte je hrvatski nogometaš Luka Modrić koji je ove godine već osvojio nagrade za najboljeg igrača Europe i onda još onu FIFA-inu za najboljeg na svijetu.

Malo tko tvrdi da Modrić neće uzeti i Zlatnu loptu, odnosno, da neće prekinuti desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Međutim, ugledni BBC ne pripada u one medije koji favorizoraju Modrića, oni i dalje tvrde da su Messi ili Ronaldo najbolji na svijetu, a dvoje oko toga tko bi trebao biti treći.

BBC se bacio u veliku akciju i proveo je anketu među navijačima, ali je anketirao i brojne slavne nogometaše, to jest pričali su s Ruudom Gullitom, Alanom Shearerom, Markom Lawrensonom, Jermaineom Jenasom, Chrisom Suttonom i Patom Nevinom.

Ono što čudi, samo je jedan od njih odabrao Modrića kao trećeg najboljeg.

“Imao je nevjerojatnu godinu s Realom, a potom je i kao kapetan vodio Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva. Modrić je fantastičan igrač koji može igrati protiv svakog protivnika i uvijek posjeduje rješenja. Uostalom, nakon klupske sezone pokazao se i u Rusiji. Trenutačno ne postoji nigdje na svijetu boljeg veznjaka od njega”, pojasnio je svoju odluku Lawrenson.

Shearer je odabrao Hazarda, Gullit i Jenas su rekli Neymara, Nevin je glasao za Mbappea, a pazite sad, Sutton je odabrao braniča Liverpoola, Virgila van Dijka.

Navijači su na prvo mjesto postavili Hazarda s 31 posto glasova, dok je Modrić drugi zajedno s Mbappeom i dijele postotak od 16 posto.

BBC Sport – Ballon d’Or: Who is the third-best player in the world? https://t.co/IkBfpppgMr

Of course talent wise it’s Neymar but Mo deserves a top 3 placing after the season he had. Nobody else should even be in the running. Modric? Not for me.

— Futbol: O Jogo Bonito (@DavidC_LFC) 17. listopada 2018.