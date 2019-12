REAL S POLA SNAGE PROTIV ESPANYOLA: Zidane odmarao Modrića, dao mu samo zadnjih 20-ak minuta

Bila je to sasvim prosječna utakmica u kojoj je Real s pola snage svladao Espanyol iz Barcelone. U prvoj utakmici subotnjeg programa 16. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je svladao Espanyol sa 2-0 (1-0), a kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je posljednjih 20 minuta dvoboja. Luka Modrić je u 71. minuti ušao u igru zamijenivši Nijemca Tonija Kroosa.

Za 10. ovosezonsku pobjedu Reala u La Ligi najveće zasluge ima Karim Benzema koji je u 37. minuti bio asistent Raphaelu Varaneu za vodeći pogodak, a potom je u 79. minuti na ubačaj Federica Valverdea bio strijelac za konačnih 2-0.

Real Madrid je pobjedom izbio na vrh ljestvice sa 34 boda, tri više od drugoplasirane Barcelone koja ima utakmicu manje. Treća je Sevilla sa 30 bodova, dok Real Sociedad, Athletic Bilbao i Atletico Madrid imaju po 26 bodova.

U subotu su na rasporedu još tri utakmice u kojima se sastaju: Granada – Alaves (16.00 sati), Levante – Valencia (18.30) i Barcelona – Mallorca (21.00).

Španjolska – 16. kolo

Real M. – Espanyol 2-0 (Varane 37, Benzema 79)

Granada – Alaves (sub, 16.00)

Levante – Valencia (sub, 18.30)

Barcelona – Mallorca (sub, 21.00)

Eibar – Getafe (ned, 12.00)

Betis – Athletic B. (ned, 14.00)

Valladolid – Real S. (ned, 16.00)

Leganes – Celta V. (ned, 18.30)

Osasuna – Sevilla (ned, 21.00)