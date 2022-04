REAL RUŠI SVOJE PRAVILO ZBOG MODRIĆA? Kakva počast za Luku, evo što se sprema

Luka Modrić za vrijeme nove odlične sezone u dresu Real Madrida još uvijek čeka ponudu madridskog klupskog velikana nakon koje bi mogao staviti potpis na novi ugovor, a po informacijama španjolskog sportskog lista AS, ta ponuda sada i stiže.

AS tvrdi da je Real za Modrića pripremio novi ugovor na jednu sezonu, što bi ga u Realu zadržalo do kraja 2022./23., a nudi se i opcija produženja na dodatnu godinu. Taj ugovor 1+1 odnosi se na nastupe na terenu, no kako donosi poznati španjolski sportski list, Real kani zadržati kapetana Vatrenih i nakon toga.

Sada u 37. godini, Modrić bi nakon završetka karijere prešao na jednu od dužnosti u klupskom rukovodstvu, u uredima madridskog velikana.

Stigne li ponuda za dodatnu sezonu s opcijom još jedne godine u Realu, madridski klub bi u Modrićevom slučaju promijenio svoju praksu da nogometašima u poznim igračkim godinama nudi ugovore samo za jednu sezonu. To je znalo dovesti i do trzavica i loma, kao što se dogodilo u slučaju Sergija Ramosa, koji je nakon izostanka dogovora s Realom prešao u Paris SG.

Ako su informacije poznatog španjolskog sportskog lista točne, u zajedničkoj priči Reala i Luke Modrića izostao bi takav rasplet.

🚨 Luka Modrić will extend until 2023 at Real Madrid + have an additional optional year. 🧙

Also, when he retires, the Croatian will be able to stay at Real Madrid and move upstairs.

(Source: @diarioas) pic.twitter.com/MOLkW1hyJ6

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 29, 2022