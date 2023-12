Real radi planove i čeka Modrićevu odluku: Pao važni potpis u Madridu

Autor: Ivor Krapac

Prije početka nove godine, u Real Madridu rade se planovi za dalje, za razdoblje u kojem se gleda prema dolazećim sezonama. U tim planovima, treba vidjeti što će se zbivati s Lukom Modrićem, hoće li se suradnja nastaviti i nakon isteka ugovora koji traje do dolazećeg ljeta, a prije ulaska u 2024., u Realu su skinuli drugo važno pitanje s dnevnog reda.

Radi se o nastavku suradnje s Carlom Ancelottijem koji na klupi Madriđana ostaje i po završetku ugovora koji je vrijedio do ljeta dolazeće godine. Kao i u slučaju Luke Modrića, ugovorna obveza s Realom bila je pri kraju, no produžena je do ljeta 2026.

Ancelotti, tako, nastavlja s poslom u Realu, a u drugi plan pada mogućnost dolaska na klupu brazilske reprezentacije, što se za 64-godišnjeg talijanskog trenera spominjalo kao opcija u slučaju da ne ostane u Madridu.

Drugi boravak u Realu

Ancelotti nastavlja s poslom u svojem drugom boravku na klupi Real Madrida. Vratio se preklani, a prije toga, Realov trener bio je i u razdoblju od 2013. do ’15.









U oba mandata u Realu u svojoj momčadi ima i Luku Modrića koji je, podsjetimo, u ljeto 2012. došao iz londonskog Tottenhama.

Kako će ovo utjecati na Modrićev status, na odluku o ostanku ili odlasku iz Reala, pokazat će dolazeća godina.

Suradnja bogata trofejima

Do sada, u ukupno pet sezona na klupi Reala, Ancelotti je s igračima slavio 10 trofeja. Dvaput je to bilo u Ligi prvaka, po dvaput i na klupskom SP-u, u europskom Superkupu te u španjolskom Kupu kralja, a tu su i po jedan trofej u španjolskom prvenstvu i Superkupu Španjolske.

Ove sezone, Real je na vrhu ljestvice u španjolskom prvenstvu, bodovno izjednačen s Gironom koja iznenađuje svojim rezultatima, a ostali klubovi su već sa značajnim zaostatkom. Atletico Madrid i Barcelona su nakon 18 kola prvi u pratnji, poravnati s po sedam bodova zaostatka za vodećim dvojcem.

Madriđani s Ancelottijem na klupi još pred sobom imaju i nastupe u Kupu kralja i u Superkupu Španjolske, a u Ligi prvaka došli su do osmine finala sa svih šest pobjeda u skupini. Protivnik u borbi za četvrtfinale bit će im njemački RB Leipzig.