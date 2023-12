Real objavio nešto o Modriću što je zapalilo navijače: ‘Baš to mi treba na zidu’

Luka Modrić nastavlja oduševljavati planet. Još jedna sjajna utakmica, bez obzira na promašeni penal, Luka je apsolutni div, dakako navijači su oduševljeni…

Bijeli su napunili bodovni konto i s trona svoje skupine marširaju u drugu fazu Lige prvaka, a tamo je Real uvijek jedan od kandidata za naslov.

Jučerašnja utakmica bila je prepuna uzbuđenja. Real je nadoknadio 0:1 s poluvremena i pobijedio sastav koji vodi Nenad Bjelica s 3:2. Tako je osvojio maksimalnih 18 bodova u grupi i probio se u osminu finala natjecanja.

Možda do nekih nije došlo, ali Luka je odigrao cijelu utakmicu za Real. Njegov promašeni jedanaesterac s kraja prvog poluvremena nije naštetio njegovoj momčadi, ali je ona profitirala njegovim točnim dodavanjima i kontrolom lopte.

Statistika na kraju? Kapetan Vatrenih imao je 127 dodira s loptom tijekom utakmice, a precizno ju je predao 108 puta iz 113 pokušaja (96 posto). Bio je savršen u predaji dugih lopti (5/5), a imao je i tri ključna dodavanja.

I za kraj – poslastica. Naime, Real se nakon utakmice pohvalio njime pa je objavio tri fotografije njegova izvođenja kornera. “Uokvirite je, stavite je u Louvre”, napisano je uz prvu sliku.

Frame it, put it in the Louvre 🖼️ pic.twitter.com/8WqdvyCmZn









