Real napada veliku zvijezdu, sprema se poziv njegovoj majci: ‘Imat će dva tjedna za odluku’

Prije nego se momčad u srijedu vrati u akciju na terenu ligaškom utakmicom protiv Mallorce, u Real Madridu ne miruju u klupskim uredima. Radi se plan za nastavak sezone, a dio tog plana je dovođenje Kyliana Mbappea, koji se s Realom povezivao i ranije.

Ovog puta, za 25-godišnjeg Francuza su postavljena jasna pravila. Kako piše španjolski AS, danas se sprema poziv Mbappeovoj majci Fayzi Lamari, koja ga ujedno i zastupa u karijeri, a cilj je dati do znanja koliko vremena će imati za odgovor na klupsku ponudu.

“Reći će joj da njezinog sina žele u Madridu, ali imat će dva tjedna za odluku, do 15. siječnja. Za razliku od dosadašnje situacije, neće se uzimati u obzir verbalni pristanci, trebat će potpisati dokumentaciju prije nego bi se formalno mogao ostvariti transfer”, piše AS.

Ugovor u PSG-u istječe

Priča oko novog Realovog napada na Mbappea odvija se pola godine prije nego mu istekne ugovor s PSG-om, s kojim je vezan do kraja sezone.

Rano u 2024., ta saga oko Reala i Mbappea će doći kraju, piše AS. Situacija će se rasplesti njegovim dovođenjem ili Realovim odustajanjem, tvrdi poznati španjolski sportski list, a ako Mbappe ne dođe, Real bi se okrenuo drugoj ‘meti’.

‘Plan B’ je norveška zvijezda

Kako piše AS, Realov ‘plan B’ je Erling Haaland, norveška napadačka zvijezda u dresu Manchester Cityja.

Što se 23-godišnjeg Norvežanina tiče, njegova klupska situacija je drugačija nego Mbappeova s obzirom na to da sa Cityjem ima ugovor do ljeta 2027., pa ostaje da vidimo kako bi ga to Real usmjerio prema sebi u slučaju da se u Madridu okrenu toj opciji.

Ipak, Madriđanima prioritet ostaje Mbappe, s čekanjem njegovog odgovora na Realov ultimatum.