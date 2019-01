REAL IGRA BEZ MODRIĆA?! A idu po polufinale Kupa

Real Madrid večeras kod Girone igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa kralja. Prvu je u Madridu dobio 4:2.

Luka Modrić neće biti u sastavu, a španjolski mediji javljaju kako je kapetan Hrvatske dobio poštedu te da nema zdravstvenih problema.

Osim Modrića, trener Reala Santiago Solari nije odlučio poštedjeti nijednu drugu veliku zvijezdu.

📝 This is our 20-man squad for tonight’s Copa del Rey match against @GironaFC! #RMCopa pic.twitter.com/6fiEPsZyQb

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 31. siječnja 2019.