Real do pobjede u zadnjim sekundama, Galatasaraj se spasio poraza u dvije minute

Prvo kolo Lige prvaka nastavljeno je u srijedu, a u popodnevnom terminu od 18 sati i 45 minuta igrali su Real Madrid protiv Union Berlina i Galatasaraj protiv Kopenhagena.

Susret na Santiago Bernabeu bio je premijeran za momčad Uniona u kojoj je od prve minute startao Josip Juranović na desnom boku, dok je Luka Modrić startao u prvih 11 ‘Kraljevskog kluba’.

Real je bio dominantan suparnik tijekom cijele utakmice, ali Joselu, golman Uniona Ronnow i neprelazni Bonnuci nisu dali Realu da zabije gol. I sve je već mirisalo na remi, kada je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zabio Jude Bellingham za pobjedu Reala 1:0, nakon što je iskoristio jedan odbijanac pred golom Uniona.

