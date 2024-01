Razvili srpsku zastavu i ‘raspalili’ stare strasti, još se pamti što su napravili Beograđani

Gradski derbi Lazija i Rome u četvrtfinalu Kupa Italije prošao je s puno ružnih scena na tribinama, a dio ovog dekora, u izvedbi navijača Lazija, bilo je i razvijanje zastave Srbije na rimskom Olimpicu, što je dalo podsjetnik na ne tako davnu priču o razmiricama navijača Rome sa Srbima.

One su se dogodile lani, a izazvali su ih navijači Crvene zvezde koji su tada zapalili ukradeni transparent navijača Rome, točnije, njihove skupine Fedayn.

Do krađe transparenta došlo je u zajedničkoj akciji navijača beogradskog kluba i navijača Napolija. U toj akciji sudjelovalo je 50-ak ljudi, a odvila se nakon što je Roma lani u veljači igrala protiv Empolija kod kuće.

Lazio i Roma borili su se na terenu, no važni dio priče nakon utakmice bile su i ‘ratne scene’ na tribinama rimskog Olimpica, s punim rukama posla za organe reda.

Što se sve događalo, pokazuju snimke s tribina, s puno razmjene vatre bacanjem raketa na suprotnu stranu među huliganima koji su divljali.

U jednom trenutku reagirao je i Jose Mourinho, slavni Portugalac na klupi Rome, moleći navijače svojeg kluba da se smire.

You have to love the Derby Della Capitale 🇮🇹 #Roma #Lazio #DerbyDellaCapitale pic.twitter.com/ziCqipWTDU

— Richard Hall (@RichHall80) January 10, 2024