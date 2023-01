‘RAZBIJAČINA’ SKUPO KOŠTALA RONALDA: Navijači moraju čekati, jedno opravdanje nije prošlo

Cristiano Ronaldo upoznao se s novim suigračima i počeo je trenirati u Al-Nassru, svojem novom klubu, a po dolasku u Saudijsku Arabiju, na prvi nastup će još morati pričekati.

Ronaldo mora odraditi jednu utakmicu zabrane nastupa, a riječ je o kazni koju vuče od lani, dok je igrao za Manchester United. Zabrana igranja stigla je zbog incidenta u kojem je na meti imao jednog tinejdžera, kako je kasnije objavljeno – autističnog. Dečko je Evertonov navijač, a sve se zbivalo dok je Man United gostovao na Goodison Parku u Liverpoolu.

Ronaldo je mladiću uzeo mobitel i razbio ga, što je izazvalo i službenu reakciju. Bio je kažnjen suspenzijom u Engleskoj, a sada ga prati i međunarodno, po dolasku u njegov novi klub u kojem je skupo plaćen.

