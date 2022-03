RAT JE DOTUKAO VELIKANA: Priprema se operacija spašavanja, ne mogu si priuštiti da ga izgube

Zbog sankcija prema Rusiji, Roma Abramović prisiljen je prodati Chelsea. Iako se pojavila informacija da Chelsea se ne može prodati, potpisivati nove igrače te zabrana sponzorstva. Ipak vlada je vrlo brzo odobrila prodaju i spasila londonskog velikana.

Jedni uvjet koje su vlasti postavile prema Abramoviću je dokaz da od prodaje neće ništa zaraditi te da će dug koji mu klub duguje u iznosu od 1,5 milijarde eura donirati nastradalima u Ukrajini.

Vlada je vrlo brzo reagirala jer je banka samo nekoliko sati ranije stopirala sve račune engleskog kluba dok su čekali odluku vlade.

The UK government has given the green light for the sale of Chelsea to resume after it sanctioned owner Roman Abramovich.

There is confidence a deal for #CFC could be agreed within the next four to six weeks.

