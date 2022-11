RASULO U SRBIJI: ‘Pa ljudi, nismo imali izbornika na klupi! Piksi, što si to napravio!?’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Srbija je doživjela jako neugodno iznenađenje u svojoj drugoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u Katru. Susret s Kamerunom, koji je imao osam uzastopnih poraza na SP-ima, ostavio je srpske igrače i izbornika Dragana Stojkovića s ‘mršavim’ bodom, poslije 3:3 na kraju utakmice, i to nakon što su Srbi poveli s 3:1 rano u drugom poluvremenu.

Činilo se da Srbija ide prema pobjedi, ali sve se promijenilo s dva kamerunska gola sredinom drugog dijela, u 63. i 66. minuti. Nakon toga, krenule su kritike na račun onoga što je srpska momčad pokazala u za njih šokantnoj utakmici, a ‘meta’ je i izbornik Stojković, legendarni Piksi.

U analizi utakmice, o izbornikovim potezima pričao je Rade Bogdanović, bivši nogometaš, danas analitičar, kojem nije bilo jasno što to Stojković radi sa svojom momčadi. Bogdanović je sve analizirao u studiju srpske javne televizije, na RTS-u, a Piksija nije štedio.





‘Vražja nogometna nacija’

“Od sjaja do očaja, vražja nogometna nacija”, pričao je bivši nogometaš u svojoj analizi, dodajući da igrače puno ne krivi jer nedostaje tjelesna sprema, a kad toga nema, nedostaju i disciplina i koncentracija. Bogdanović se potom okrenuo napadu na izbornika.

“Odigrali smo utakmicu, a da na klupi nismo imali izbornika. Nisam nikad vidio da netko ovako vodi utakmicu, bilo je užasno”, istaknuo je analitičar, spominjući što sve zamjera Stojkoviću. “Da pustite njih petoricu na visoki presing, kao trener morate razmišljati da bi trebalo spustiti loptu jer tjelesna spremna nije dobra, a nešto slično bilo je protiv Brazila”, opisao je bivši nogometaš na RTS-u, najviše žaleći zbog izlaska ozlijeđenog Strahinje Pavlovića nakon trećeg kola u korist Srbije i dolaska do 3:1 u 53. minuti.

‘Ne ide u glavu’

“Bavit će se ljudi sportom, ali nitko neće ući u glavu što je čovek htio”, dodao je Rade Bogdanović u analizi u kojoj je kritiku usmjerio izborniku. Piksi Stojković, koji je u odvođenju Srbije na SP bio junak, tako je poslije ove utakmice postao tragičar, barem u jednoj analizi koju je vidjelo puno ljudi.

Stojković je čuo kritike i nakon poraza od Brazila. Spominjalo se postavljanje igre u toj utakmici u kojoj Srbija nije iznenadila favorita, a nakon Kameruna je sve još i glasnije s obzirom na to da je protivnik bio autsajder ove skupine.

Poslije 3:3 protiv Kamerunaca, legendarnom Piksiju nije bilo lako objasniti što se to dogodilo nakon što se već smiješila pobjeda.

“Da je dobar dan – nije. Osjećamo frustraciju zbog rezultata. Imati 3:1 na ovakvom nivou pa onda uspjeti dopustiti da oni dođu do 3:3, to je frustrirajuće. Mislim da smo reagirali odlično poslije njihovog gola. Ekipa se potpuno podignula, stvorili smo nekoliko fenomenalnih šansi, a nakon tri gola, visok izlazak naše obrane, pokušaj hvatanja u zamku zaleđa, to se ne bi smjelo događato na ovakvom nivou. To je bilo amaterski, koštalo nas je pobjede”, opisao je srpski izbornik pred kamerama Arena Sporta.









Piksi je imao i pogled dalje, najavljujući da slijedi navijanje za Brazil protiv Švicarske. Opravdaju li Brazilci ulogu favorita u utakmici koja počinje u 17 sati, Srbija bi pobjedom nad Švicarcima u trećem kolu otvorila vrata drugog kruga – nakon što su sve zakomplicirali u posljednjih pola sata protiv Kameruna.