RASPISALI SE O MODRIĆU: Velika želja korak do realizacije, evo što se sprema!

Autor: I.K.

Luka Modrić trenutno je s Hrvatskom usmjeren na završnicu utrke za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a dok je kapetan s Vatrenima, iz Španjolske je stigla priča o nastavku njegove klupske karijere.

Modrić je u drugom dijelu prošle sezone dogovorio ostanak u Real Madridu i stavio je potpis na ugovor koji traje do ljeta iduće godine, a kako tvrdi španjolski sportski list AS, sa sjedištem u Madridu, suradnja će imati nastavak i nakon narednog ljeta.

AS je donio informaciju da je Real pripremio za Modrića novi ugovor, a time bi se ispunila želja kapetana Vatrenih o ostanku u madridskom velikanu. Ugovor bi trajao barem do ljeta 2023. godine.

I dalje dvostruko zauzet

U godini u kojoj je proslavio 36. rođendan, Modrić je dogovorio ostanak u Realu do narednog ljeta, a nastavio je svoj put i u dresu hrvatske reprezentacije. Bilo je malih dvojbi hoće li priča među Vatrenima ići dalje nakon završetka Eura, no one su brzo otklonjene.

Nastup na SP-u dogodine u Kataru je novi veliki cilj, a pretpostavlja se da bi to natjecanje donijelo Modrićev oproštaj od reprezentativnog dresa. SP će početi u studenom 2022., a kapetan Vatrenih će tada već biti 37-godišnjak.

Realu ostaje bitan

U sezoni koja traje, Modrić je i dalje važan adut Realove momčadi koju s klupe vodi Carlo Ancelotti, povratnik na trenerski posao u madridskom velikanu. Hrvatski reprezentativni kapetan do sada ima 11 odigranih utakmica u prvoj polovici sezone, s ubilježene tri asistencije u tim nastupima.

Dakako, Modrić ostaje i glavni adut Vatrenih, a sutra će u dresu Hrvatske na Poljudu voditi momčad protiv Rusije u borbi za plasman na novo SP.