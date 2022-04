RASPADA LI SE VEZNI RED REALA? Modrićev suigrač nezadovoljan ponuđenim uvjetima

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Dobro poznata politika Reala iz Madrida ,kako igračima starijim od 30 godina ne voli produžavati ugovore ili im nude manje od onoga što bi dobili u drugim klubovima, dobila je novu žrtvu.

Naime, kako se saznaje iz izvora bliskim Kraljevskom klubu, Real je ponudio ugovor Toniju Kroos s kojim vezni igrač Elfa nije nimalo zadovoljan.

Real je jednom od svoja tri stupa u sredini terena, uz Casemira i Modrića, ponudio produljenje ugovora na godinu dana, trenutni mu završava 2023. godine, što je razočaralo Kroosa, te je odbio ponuđeno.

Čeka ga Juve

Real se sigurno ne želi riješiti Kroosa, te izgleda kako će i Nijemac imati ste probleme kakve ima i naš Luka Modrić, koji unatoč sjajnim igrama još nije dobio produljenje ugovora od kluba.

Kroos želi ugovor na dvije godine, na što naravno nisu pristali u Realu i sada su se počele javljati razne konstrukcije gdje bi mogao 32 – godišnjak nastaviti karijeru.

Isto kao u slučaju Modrića odmah se javio Juventus, koji bi rado imao Nijemca u svojim redovima, a izgleda kako u Torinu jedva čekaju da neki od igrača Reala ne potpiše ugovor, kako bi oni mogli uskočiti.

No uz Juve tu je i Manchester City, koji ni isto rado vidio Realovu zvijezdu u svojim redovima, no iskustvo nas uči kako ipak na kraju dođe do dogovora između dviju strana.

