Rapsodija čovjeka kojeg su zvali ‘hrvatski Messi’: Golom i asistencijom uništio protivnike

Za Hrvate koji su došli u Nizozemsku ove sezone nije sve bajno s obzirom na to da se Josip Šutalo, Borna Sosa i Jakov Medić muče u Ajaxu, no u drugačijoj priči i u drugoj momčadi, u dresu Fortune Sittard, vrlo važnu ulogu u pobjedi s 4:1 protiv Heraclesa imao je Alen Halilović, danas 27-godišnjak, nekada veliki potencijal kojeg su zvali i “hrvatski Messi”.

Halilović je imao veliku večer u 12. kolu nizozemskog prvenstva. U ranoj fazi utakmice je asistirao za gol Brazilca Rodriga Gutha u šestoj minuti, a kasnije se i sam upisao na semafor, zabivši za 3:0 u 32. minuti.

Preostala dva gola za domaću Fortunu zabili su Milan Robberechts (25′) i Kaj Sierhuis (40′), a nakon tih 4:0 već do kraja prvog poluvremena, u nastavku više nije bilo povratka za goste iz Almela. Jedini gol za Heracles postigao je Mario Engels u 89. minuti.

Halilović je igrao do 77. minute, a golom i asistencijom Heraclesu ponovio je učinak kakav je imao sredinom rujna u petom kolu prvenstva, kada je zabio i asistirao u dolasku do domaćih 3:1 protiv Volendama.

Pored toga, 27-godišnji hrvatski vezni igrač ima i jedan gol u kupu. Zabio ga je iz penala u dolasku do 1:0 protiv Sparte Nijkerk u utakmici prvog kola sredinom prošlog tjedna.

4 – @FortunaSittard took a 4-0 lead for just the first time in an @eredivisie match since 6 May 1990. Unleashed. pic.twitter.com/GAY4g2NA1K

— OptaJohan (@OptaJohan) November 10, 2023