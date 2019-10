RANO SE SJETIO: Bivši sportski direktor Hajduka tvrdi da je u restoranima razgovarao s naoružanim ljudima

Jens Andresson, Šveđanin koji je prije nekih šest godina nakratko bio sportski direktor Hajduka rekao je neke neugodne stvari koje su ga snašle dok je obavljao tu odgovornu dužnost u splitskom nogometnom klubu. Sjećamo se, naprasno je otišao, zbunjen i pomalo uplašen. Samo je rekao “kako odlazi zbog obiteljskih razloga”. Klub je i tada vodio Marin Brbić.

Sad se Andresson ohrabrio i napomenuo što je proživljavao tijekom tih dana u Splitu… U internetskoj emisiji švedskog novinara Olofa Lundha pričao je:

“Imao sam problema zbog kulturoloških razlika. Imao sam tajnicu koja mi je kuhala kavu svaki put kad sam poželio. Na takvu vrstu hijerarhije nisam naviknut. Zamolio sam predsjednika da kavu kuham sam, ali on mi je odgovorio kako bi se gospođa mogla uvrijediti i protumačiti da sam nezadovoljan njezinom kavom. Nisam to mogao razumjeti i morao sam životne vrijednosti u koje vjerujem ostaviti po strani”.

K tome, pričao je da je pokušao ostati po strani raznih zakulisnih igara:

“Prednost je kad ste stranac i ne razumijete jezik, to vas na jedan način drži izvan političkih priča. Pričali su mi što se događa, ali to nije imalo utjecaja na mene. Mnogi ljudi mojih godina iz Hrvatske prošli su rat ili su na neki način proživjeli strahote. U to vrijeme raspada bivše Jugoslavije bilo je važno izvući se. Nakon rata došao je period korupcije. Razumio sam širu sliku, ali to nije utjecalo na moj posao”.





O svom odlasku je rekao:

“Otišao sam zbog nekoliko stvati. Moja obitelj nije se mogla preseliti u Split jer ne postoje škole na engleskom jeziku za našu djecu, tada staru sedam i jedanaest godina. Također, postalo je preopasno.

Razne mreže u Hrvatskoj su povezane s nogometnim klubovima. Nije prošlo dugo vremena do mog prvog susreta s jednim takvim klanom. Nudili su mi novac ispod stola da sklopimo dogovor, odbio sam. Kako je vrijeme prolazilo, odbijao sam i druge klanove i počeo sam razmišljati o tom za koga zapravo radim. To nije dobra situacija. Nisu mi prijetili, ali završio sam jednom prilikom u restoranu na pregovorima, a ljudi s kojima sam pregovarao bili su naoružani. To je bio dovoljan znak, normalno je da se čovjek zapita treba li osjećati strah i razmisli o budućnosti.”