RAMOS UNIŠTIO GRIEZMANNA! Jednom rečenicom poklopio uobraženog Francuza

Ego mu je povrijeđen jer nije finalist za nagradu The Best

Antoine Griezmann imao je izvrsnu godinu, to je nepobitna činjenica. Odlično je igrao u Atletico Madridu, a posebno je zasjao na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, gdje je osvojio i naslov. Čini se da ga je to posebno podiglo u oblake i nikako da se spusti.

Naime, samopouzdanje mu je toliko naraslo da je ovog ponedjeljka izjavio kako je jednak Cristianu Ronaldu i Leu Messiju. Osim toga izjavio je i da je on zaslužio mjesto među finalistima za osvajanje nagrade The Best, među kojima je i Luka Modrić.

Kapetan Real Madrida, čini se, dosta je slušao njegove istupe u medijima i prekipjelo mu je pa mu je na pressici odlučio reći što misli o njegovom nezadovoljstvu.

“Ta je izjava vrlo hrabra. Kada čujem što taj momak govori sjetim se igrača poput Tottija, Xavija, Raula, Inieste, Ikera….igrača koji su osvojili pregršt trofeja, ali nemaju Zlatnu loptu. Trebao bi se posavjetovati sa Cholom i Godinom, ljudima koji posjeduju vrijednosti koje bi mu dobro došle”, briljirao je Španjolac.

🔥🔥 ¡Saltan chispas! El dardo de Ramos a Griezmann por sus últimas declaraciones 🔥🔥 pic.twitter.com/UylehkWrxg — Goal en español (@Goal_en_espanol) 18 September 2018

Inače, mnogi Ramosa smatraju jednim od najuobraženijih nogometaša, ali još uvijek se nije usporedio s najvećima na svijetu i pokušao nekome umanjiti postignuća.