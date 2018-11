RAMOS ODGOVORIO NA LOVRENOVU PROVOKACIJU! ‘To su frustracije, ima ljudi koji samo žele biti na naslovnici’

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis Enrique vjeruje kako će Hrvatska napasti pred svojom publikom na Maksimiru jer jedino uz pobjedu može proći na završni turnir Lige nacija.

“Siguran sam da će nas Hrvatska napasti jer joj jedino pobjeda igra. Jedino s njom može proći dalje”, rekao je Enrique na konferenciji za medije uoči utakmice u Zagrebu.

“Ova utakmica će biti drugačija od one u Elcheu, malo toga možemo izvući korisnog iz tog utakmice za ovu sutrašnju. Susret iz Elchea nema veze s ovim sada, to je prošlost i više nije relevantno”, dodao je.

Španjolska bi pobjedom osigurala prvo mjesto u skupini dok Hrvatska mora pobijediti u četvrtak, a onda i Englesku u nedjelju u Londonu. Samo će se pobjednik plasirati na završni turnir.

“Za nas je ovo odlučujuća i ključna utakmica. Za Hrvatsku također jer se još uvijek nada pobjedama u dvjema utakmica, još uvijek vjeruje da može proći skupinu”, rekao je španjolski strateg.

Španjolska je pobijedila Hrvatsku sa 6-0 prije dva mjeseca u Elcheu pa se nalazi na čelu skupine sa šest bodova. Engleska ima četiri boda a Hrvatska jedan bod uz utakmicu manje.

“Od kada sam sjeo na izborničku klupu ovo je prva utakmica u kojoj pobjedom možemo osigurati prolaz. Zato nam je ovo vitalna utakmica”, istaknuo je Enrique koji će u Zagrebu peti put voditi Španjolsku. Dosad je upisao tri pobjede i jedan poraz.

Prošli mjesec je u Sevilli bio poražen s 2-3 od Engleske.

“Iz te utakmice ne možemo izvući pouke jer nas sutra čeka nešto sasvim drugo“, rekao je. Odbio je otkriti sastav s kojim će istrčati na Maksimiru. Nije htio reći niti tko će činiti stoperski par s kapetanom Sergijem Ramosom.

“Ne znam. Ne želim ništa otkriti. U ovom trenutku sva 24 igrača koja su došla mogu igrati”, odgovorio je na novinarsko pitanje. Također nije htio reći niti hoće li Barcelonin Sergi Roberto zamijeniti na desnom beku ozlijeđenog igrača Real Madrida Danija Carvajala koji je u Elcheu opasno prijetio Hrvatskoj s boka.

“Nakon prošle utakmice Hrvatske i Engleske odigrane bez publike, zahvalni smo što će biti pun stadion. Uvijek je nogometnim profesionalcima draže igrati pred publikom”, poručio je Enrique.

Smatra kako je dosadašnjim pobjedama u Engleskoj od 2-1, trijumfom nad Hrvatskom od 6-0 te uz domaći poraz od Engleske s 2-3 napravio dobar posao u Ligi nacija.

“Dosad smo dobro odigrali, a sutra ćemo nastojati sve riješiti. Nedostaje nam još samo višnja na torti”, zaključio je.

Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Sergio Ramos rekao je uoči utakmice s Hrvatskom da ga najviše brine hrvatska momčadska igra a manje pojedinci, dodavši kako nema namjeru odgovarati na kritike koje mu je uputio Dejan Lovren.

“Hrvatska ima igrače svjetske kvalitete, poput Modrića i Rakitića, no više nas brine blok igrača. Više nas brine njihova momčadska igra nego pojedinci”, izjavio je 32-godišnji stoper na konferenciji za medije u srijedu navečer.

U četvrtak će Hrvatska i Španjolska u Zagrebu odigrati pretposljednju utakmicu u Ligi nacija.

“I mi i Hrvatska ovisimo sami o sebi“, napomenuo je branič Real Madrida. Španjolska bi pobjedom osigurala prvo mjesto i prolaz skupine, dok Hrvatska mora pobijediti u toj utakmici a zatim i onoj u nedjelju u Londonu protiv Engleske.

“Protiv Hrvatske možemo osigurati prolaz na Final Four. Ta nam je utakmica stoga jako bitna, nastojat ćemo odigrati dobro kao u Elcheu, vidjet ćemo hoće li nam ići tako dobro. Pobjeda bi nas odvela na završni turnir a to bi bilo jako lijepo”, rekao je Ramos iza kojega je 160 utakmica i zabio 16 golova za reprezentaciju.

Ramos je upitan da komentira riječi Dejana Lovrena koji je prije dva tjedna izjavio kako Ramos radi više pogrešaka od njega ali da Španjolac ima sreće jer to radi kada Real Madrid pobjeđuje sa 5-1 ili 5-2, čime to ostane neprimjetno, dok se Lovrenu to dogodi u susretima koji završe 1-0.

“Ne znam dolaze li takvi komentari zbog frustracije ili čega drugog, no vrijeme će svakoga postaviti na svoje mjesto. Ja nemam potrebu odgovarati niti Lovrenu niti ikome drugome tko želi tri naslovnice u novinama ili biti na tri televizijska dnevnika. Što prije zaključimo ovu temu tim bolje. Neka svatko bude poznat po onome što pokazuje na terenu a ne po onome što govori o drugima”, odgovorio je Ramos.

Lovren i Ramos su se posljednji put sreli na travnjaku u lipnju u finalu Lige prvaka u Kijevu gdje je Real Madrid s 3-1 pobijedio Liverpoola te došao do svog trećeg uzastopnog naslova prvaka Europe. Branič Liverpoola u rujnu nije igrao za Hrvatsku u Elcheu zbog ozljede.

Zasad je nepoznato tko će u Zagrebu činiti stoperski par sa Ramosom. U posljednjoj utakmici s Engleskom prošli mjesec to je bio njegov klupski kolega Nacho Fernández no nakon poraza 2-3 od Engleske nije pozvan, a odmah nakon toga se i ozlijedio. U utakmici prije te, protiv Walesa, igrao je Raul Albiol iz Napolija no niti on ovaj put nije pozvan.

Nacho i Ramos su činili par u prvoj utakmici protiv Hrvatske a također i prije toga u pobjedi od 2-1 u Londonu.

Mogao bi stoga zaigrati netko od novih igrača na popisu – Diego Llorente (Real Sociedad), Mario Hermoso (Espanyol) ili Iñigo Martínez (Athletic Bilbao).

“Jako su dobri, dosad baš nisu imali priliku igrati u reprezentaciji. Odlično su se uklopili u momčad, a konkurencija je dobra za sve”, rekao je Ramos.

Na lijevom beku će pak zaigrati 29-godišnji Jordi Alba iz Barcelone koji je zadnji put igrao za Španjolsku na Svjetskom prvenstvu. Enrique ga je prvi put pozvao.

“Jordi je jedan od najboljih lijevih bekova na svijetu, veliki smo prijatelji, puno godina već dijelimo reprezentativni svlačionicu. U velikoj je formi te nam puno toga može donijeti. Veselim se njegovom povratku“, rekao je Ramos.