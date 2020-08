RAKITIĆU PROPAO TRANSFER: ‘Prijatelj mi je, ali ne možemo si ga priuštiti’

Ivan Rakitić na izlaznim je vratima Barcelone, iako ima još ugovor godinu dana.

Danas je jasno da karijeru neće nastaviti u svom bivšem klubu Sevilli, čiji je sportski direktor Monchi progovorio o hrvatskom veznjaku.

‘Ne krijem da mi je Rakitić prijatelj i zaista bih ga vratio, ali u ovom trenutku to je jako teško izvedivo, praktički nemoguća misija’, rekao je Monchi pa dodao:

‘Ekonomski je to previše komplicirano za Sevillu. Da je situacija normalna, možda bismo to i mogli izvesti, ali u vrijeme koronavirusa ne možemo si to priuštiti.’