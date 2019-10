RAKITIĆEVA SUPRUGA ŠOKIRALA ŠPANJOLSKE MEDIJE OBJAVOM: ‘Odličan si i nitko to ne može promijeniti!’

Autor: Dnevno

Supruga hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića uoči utakmice s Interom na svom je Instagramu objavila poruku kojom je pokazala što misli o stavljanju Ivana na klupu Barcelone.

Još jednu utakmicu u nizu Ivan Rakitić je odgledao s klupe. Barcelona je pobijedila Inter 2:1 ali Ivan nije ulazio u igru.

Rakitić već dugo nije u planovima Ernesta Valverdea, a igra Barcelone koja nije na razini kao prijašnjih godina ide na dušu Valverdea koji jednostavno ne želi Ivana uvesti u igru. Nedavno se na to osvrnuo španjolski novinar Manu Correno koji je kritizirao Valverdeovu politiku.

“Ne možete tako tretirati igrača koji je učinio toliko puno kao Rakitić. Istina je da su De Jong i Busquets skuplji od njega, ali Rakitić je dao puno za ovaj klub. On neće odigrati uvijek za desetku, ali odigrat će za sedam i pol-osam, to je kao životno osiguranje”, pisao je Manu Correno o Rakitiću uoči utakmice s Villarrealom.

Supruga hrvatskog reprezentativca uoči utakmice s Interom na svom Instagram profilu objavila je poruku kojom je pokazala što misli o stavljanju Ivana na klupu Barcelone.

“On je primjer konstantnosti, mudrosti i profesionalizma i zbog svega toga ga volim. Odličan si i nitko to ne može promijeniti”, napisala je Raquel uoči utakmice Barcelone i Intera koja se igrala u srijedu te stavila uz to fotografiju novinara Manua Correna.





