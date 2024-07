Rakitić sve bliže Hajduku: ‘Rekao je klubu da odlazi, na pomolu je povratak u Europu’

Ivan Rakitić i njegov mogući dolazak u Hajduk prešli su novu važnu prepreku. O tome piše Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, koji je objavio informaciju o Rakitićevu razlazu sa saudijskim Al-Shababom u kojem je proveo drugi dio prošle sezone.

“Koliko čujem, klubu je rekao da odmah odlazi, potvrđuju saudijski izvori. Na pomolu je povratak u Europu”, napisao je Romano u objavi na društvenoj mreži X sinoć iza ponoći. Za Rakitića, tako, kraju dolazi epizoda koju je u saudijskom klubu imao poslije odlaska iz Seville u siječnju.

Tada se oprostio od Europe nakon što je u klupskim vodama bio u akciji igrajući za Basel, Schalke, Sevillu i Barcelonu, a sve upućuje na to da povratak na Stari kontinent uskoro dolazi u prvoj klupskoj epizodi u Hrvatskoj. Do sada, slavni bivši Vatreni je na hrvatskom tlu igrao domaće utakmice samo kao reprezentativac.

🚨🇭🇷 Understand Ivan Rakitić has just informed Al Shabab of his decision to leave the club with immediate effect, Saudi sources confirm.

He’s set to return to Europe. pic.twitter.com/uYb1RgnP1W

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024