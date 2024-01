Rakitić se oprostio u suzama: ‘Morate shvatiti kad je došlo vrijeme za kraj’

Ivan Rakitić kreće na svoju novu postaju, onu koju će imati u saudijskom Al-Shababu, a prije posla koji ga čeka u novom klubu, 35-godišnji slavni nekadašnji hrvatski reprezentativac se oprostio od Seville u kojoj je od 2020. bio u svojem drugom ‘mandatu’ u klubu. Prije toga, u Sevilli je igrao od 2011. do ’14., a između ta dva boravka u klubu iz Andaluzije smjestilo se šest godina igranja za Barcelonu.

Po ugovoru, Rakitić bi u Al-Shababu trebao ostati do lipnja 2025., a odlaskom u Saudijsku Arabiju završava njegov 13 godina dugi boravak u Španjolskoj. U Sevillu je prvi put došao krajem siječnja 2011., u transferu iz Schalkea za odštetu od 1,5 milijuna eura koja je tada pripala njemačkom klubu.

Koliko je Rakitić značio za Sevillu i koliko je Sevilla značila njemu, pokazuje organiziranje konferencije za novinare za njegov oproštaj. Na njoj su emocije jako uzele 35-godišnjeg velikog bivšeg Vatrenog, jednog od junaka dolaska do svjetskog srebra 2018. u Rusiji. Rakitić u jednom trenutku nije uspio suspregnuti suze.

“Postoje trenutci u kojima morate shvatiti kad je došlo vrijeme za kraj. To je jako važno shvatiti, ali to može boljeti”, rekao je Rakitić u svojoj oproštajnoj riječi od Seville, uz emocije za koje se nadao da će ih uspjeti kontrolirati dok se obraćao. Ipak, potekle su i suze zbog odlaska iz grada koji mu znači jako puno.

“Sevilla je više od samo doma za mene. Sada odlazim, ali jednog dana ću se vratiti, nažalost, ne kao igrač, ali ovaj klub će me uvijek imati uza sebe. Nastavit ću izdaleka podržavati klub u ovoj teškoj sezoni”, rekao je Rakitić, a pritom je mislio na stanje na prvoligaškoj ljestvici s obzirom na to da je Sevilla trenutno samo bod iznad zone ispadanja.

“Želio bih igrati svaku utakmicu od prve minute, ali zamisli novog trenera nisu iste kao i moje. Želio sam pomoći Sevilli na terenu, ne bih podnijeti da nemoćno s klupe promatram što se događa”, dodao je 35-godišnji slavni bivši Vatreni o razlozima odlaska, spominjući planove koje ima nedavno pristigli trener Quique Sanchez Flores.

Ivan Rakitic gets emotional as he says goodbye to Sevilla and La Liga. 🥺🇭🇷pic.twitter.com/0eRlF2BKVe









