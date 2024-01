Rakitić se oprašta od suigrača, sprema se milijunski posao legende Vatrenih

Ivan Rakitić ostavio je veliki trag u Španjolskoj igrajući za Sevillu i Barcelonu, no po informacijama iz te zemlje, sada se sprema odlazak u zemlju u kojoj se ne štedi na milijunima za dovođenje igrača. Rakitić je ‘na meti’ u Saudijskoj Arabiji. Na njegovom dovođenju radi Al-Shabab, a španjolski Relevo tvrdi da su pregovori u završnoj fazi.

Dođe li do dogovora, Rakitić bi u Saudijsku Arabiju otišao odmah, prije završnog dijela sezone u kojoj je Sevilla u opasnoj zoni na ljestvici u Španjolskoj, samo bod ‘iznad crte’ u borbi za zadržavanje u najjačem rangu natjecanja. O blizini dogovora javlja Relevo, a informacije ima i španjolska Marca.

Najpoznatiji tamošnji sportski list tvrdi da se Rakitić već oprašta od klupskih suigrača u Sevilli prije nego krene na novu destinaciju. U sadašnjem klubu je od 2020., a to mu je druga epizoda nakon što je član Seville prethodno već bio od 2011. do ’14., prije nego je na red došlo šest godina u dresu Barcelone.

🚨⚪️⚫️ Al Shabab have presented proposal to Ivan Rakitić to join Saudi Pro League side immediately.

Negotiations are advancing, as revealed by @relevo. 🇸🇦

Rakitić, keen on the move and in talks over contract details to make it happen. pic.twitter.com/fbYvLO8ooq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024