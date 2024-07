Rakitić se odriče puno novca zbog Hajduka, ali na Poljudu se pojavio i jedan problem

Sportski izazov koji ga čeka u Hrvatskoj je za Ivana Rakitića očito puno važniji od novčanog ‘ulova’ u Saudijskoj Arabiji, pa je po informacijama koje ima poznati Talijan Fabrizio Romano sve već riješeno i karijeru nastavlja na Poljudu s ugovorom na dvije godine, do ljeta 2026.

Po informacijama koje su bile objavljene, Rakitić je u saudijskom Al-Shababu imao plaću od oko 15 milijuna eura godišnje bruto, a za dolazak u Hajduk, kao mamac se spominje i sponzor koji bi trebao pokriti dio iznosa u primanjima legendarnog nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca, jednog od junaka srebrnih Vatrenih sa Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji.

Rakitić se za dolazak u Hajduk odriče puno novca u usporedbi s 15 milijuna eura godišnje plaće bruto. Kako su objavile Sportske novosti, na Poljudu bi imao oko 600 tisuća eura godišnje, a tu bi bio i dodatni iznos koji bi osigurao sponzor. Iznos je značajno manji od onog u Saudijskoj Arabiji, no presudne su druge stvari.

Ivan Rakitić to Hajduk: HERE WE GO!!!

Rakitić will sign a two-year contract, as @FabrizioRomano reports.

Perišić and Rakitić reunited once again. 🚨 pic.twitter.com/oRGQDL73r9

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) July 18, 2024