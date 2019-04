RAKITIĆ RASPLAMSAO MAŠTU NAVIJAČA! Pogledajte što je izjavio nakon pobjede nad Manchesterom

Hrvatski reprezentatvac, Ivan Rakitić, odradio je sjajnu utakmicu za svoju Barcelonu u 1:0 pobjedi na Old Traffordu protiv Manchester Uniteda u prvom susretu četvrtfinala Lige prvaka.

Jedan od najboljih igrača na terenu bio je Ivan Rakitić, a nakon utakmice podijelio je nekoliko zanimljivih izjava.

“Možemo biti zadovoljni jer pobijediti ovdje nije lako. Mislim da smo bili bolja momčad. Dobro smo se postavili i s ovim rezultatom idemo sretni u Barcelonu”, rekao je za HRT Rakitić pa je komentirao napise da ga traže brojni klubovi.

“Želim uživati u svakom danu, svakom trenu i svakoj utakmici. Jako sam ponosan što mogu biti dio najveće momčadi na svijetu. Imam još tri godine ugovora tako da sam miran, a što će biti to ćemo vidjeti. S nogometom se nikad ne zna. Također, ponosan sam što me spajaju s tako velikim momčadima u Europi i to mi dokazuje da je ovo što radim jako dobro. Jako sam sretan i to mi je najbitnije”, zaključio je.

Rakitića posljednje vrijeme sele po cijeloj Europi. U igri je bio Manchester United, Juventus, Inter, PSG…