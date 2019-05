RAKITIĆ NA ŽESTOKOM UDARU! Napali ga zbog kontroverznih izjava o homoseksualcima, patuljcima i debelima

Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić ovih je dana suočen s teškim kritikama na svoj račun, ali ne zbog nogometa, već zbog zbivanja izvan terena. Prvo su ga napali zbog toga što je nakon ispadanja Barcelone iz Lige prvaka otišao u Sevillu gdje se družio sa sinom predsjednika andaluškog kluba, a sada su mu iskopali nešto još gore.

Naime, veznjak Barcelone je ponovo na meti kritike zbog jednog intervjua iz 2012. godine koji je dao portalu Offside. Rakitić je tada komentirao FIFA-inu odluku o kazni tadašnjem šefu HNS-a, Vlatku Markoviću, zbog neumjesnih komentara na račun homoseksualaca. Rekao je pokojni Marković tada kako su “homoseksualci bolesne osobe i da za njih nema mjesta u nogometu”.

Rakitić je tada za portal Offside izjavio sljedeće:

“Poštujem homoseksualce, ali ne želim te ljude u svlačionici. Ne bih napustio klub zbog toga jer jednako poštujem homoseksualce kao i crnce, debele ljude ili patuljke, ali ako je moguće, preferiram da gay osobe ne budu u mom životu”, izjavio je Rakitić, a danas se zbog našao “pod paljbom”.

“I respect homosexuals, but I do not want those people in the locker room. I would not leave a team for that, because I respect a homosexual equal to a black, a fat or a dwarf, but if possible I prefer not to have gays in my life.” Wow. https://t.co/rW3hijxV27

— manas mitul (@ManasMitul) 12 May 2019