RAKITIĆ NA METI LEGENDARNOG TRENERA: ‘The Special One’ želi Vatrenog u redovima svojeg kluba

Autor: Dnevno

Veliki interes za usluge hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića (32), nakon nekoliko velikih klubova, pokazao je i londonski premierligaš Tottenham.

Hrvatski je reprezentativac više puta istaknuo kako bi u Barceloni želio odraditi ugovor do kraja.

“Već dvije godine stalno se, a posebno tijekom pauza između sezona, pa tako i tijekom ove prisilne pauze zbog koronavirusa, piše i govori o mom odlasku iz Barcelone. Na to sam uvijek odgovarao onako kao što ću i sada; igrati za Barcelonu meni je savršenstvo, ispunjenje sna. Zato bih htio do kraja ugovora igrati i uživati ovdje i pomoći u osvajanju svih trofeja. Ako to nije moguće, sjest ćemo i dogovoriti rastanak. Ipak, moja želja je odraditi ugovor s Barcelonom do kraja”, rekao je Rakitić u razgovoru za Mundo Deportivo.

Interes za njegove usluge pokazivali su Atletico Madrid, Sevilla, Napoli, spominjali su se i Milan i Inter, a navodno se u igru uključio i Tottenham. Španjolski mediji tvrde da Jose Mourinho polako slaže igračku sliku za iduću sezonu, a Rakitić je visoko na njegovoj listi želja.