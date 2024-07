Rakitić može debitirati na Poljudu već sljedećeg tjedna, a jednim izborom iznenadio

Autor: Ivor Krapac

Ivan Rakitić je novi igrač Hajduka, a nakon objave koju je klub podijelio na društvenim mrežama iza ponoći, sada se čeka utakmica u kojoj će jedna od legendi Vatrenih istrčati na Poljud u bijelom dresu. Za razliku od situacije u kojoj je bio Ivan Perišić nakon što se prošle sezone vratio kući, tada još u oporavku od ozljede koljena, za Rakitića nema zastoja da zaigra brzo, a ovisno o rješavanju administrativne prepreke, to se može dogoditi već idućeg tjedna.

Administrativna prepreke odnosi se na registraciju za igranje u drugom pretkolu Konferencijske lige protiv HB Torshavna protiv Farskih Otoka. Rakitić nije na inicijalnom popisu igrača koje je Hajduk prijavio u tjednu prije utakmice protiv Torshavna na Poljudu, u četvrtak u 21 sat. No, može biti dodan naknadno.

Hajduk može na sadašnji popis staviti još dvojicu igrača, najmanje 24 sata prije utakmice, a prije toga klub treba potvrditi da naknadno dodani igrač ima pravo nastupa u domaćem prvenstvu. Za Rakitića se, tako, otvara mogućnost da vrlo brzo bude u akciji na Poljudu, no dakako, ključnu riječ u tome hoće li igrati ima trener Gennaro Gattuso.

Posljednja utakmica pri kraju svibnja

Prije dolaska u Hajduk, Rakitić je posljednju utakmicu u dresu saudijskog Al-Shababa imao potkraj svibnja na završetku tamošnjeg prvenstva, a dva mjeseca kasnije, mogao bi na teren protiv gostiju s Farskih Otoka u prvoj ovosezonskoj službenoj utakmici splitskih Bijelih.

No, kako nije prošao pripreme s momčadi, možda je za Rakitića prerano za igranje već idućeg tjedna. Nakon toga, nova prilika za nastup bila bi tjedan dana nakon prve utakmice protiv Torshavna, u uzvratu na Farskim Otocima koji je na rasporedu 1. kolovoza. Tri dana nakon toga, Hajduk će ponovno biti u akciji na Poljudu. U prvom kolu u novoj sezoni u SuperSport HNL-u će kod kuće igrati protiv Slaven Belupa.

Kada će 36-godišnji slavni nekadašnji Vatreni debitirati za Hajduk, to tek treba vidjeti, a u međuvremenu, poznato je koji će broj nositi na terenu. Neki koje je do sada imao u karijeri bili su zauzeti, pa je odabrao slobodni, broj 11, u izboru koji je bio iznenađenje.

Do sada je u karijeri Rakitić uglavnom u svojim klubovima imao druge brojeve, a u reprezentaciji je bio ‘sedmica’, no ranije u karijeri u Europi već pamti i igranje s brojem 11 na leđima. Bilo je to u njegovom prvom razdoblju u dresu Seville, od 2011. do ’14. godine.