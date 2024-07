Rakitić korak do Hajduka, na Poljudu u pomoć dolazi i druga legenda Vatrenih

Autor: Ivor Krapac

Do sada je u Hrvatskoj igrao domaće utakmice samo kao reprezentativac, u klupskoj karijeri to još nije doživio, no u dolazećoj sezoni, sve su veći izgledi da za Ivana Rakitića to više neće biti slučaj. Rakitić je sve bliže dolasku u Hajduk iz saudijskog Al-Shababa, u kojem je od siječnja.

Slavni nekadašnji Vatreni je korak do nastavka klupske karijere u dresu splitskih Bijelih. Kako pišu Sportske novosti, izvjesno je da će Rakitić u novoj sezoni igrati za Hajduk. Dovršetak transfera moguć je ovog tjedna, a bude li tako, 36-godišnjeg nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca čekalo bi hvatanje koraka na pripremama splitskih Bijelih koji predvođeni novim trenerom Gennarom Gattusom ovih dana rade u Sloveniji.

Za Rakitića, dolazak u Hajduk bi bio novi klupski izazov, njegov prvi u dresu momčadi koja igra u SuperSport HNL-u. Do sada, u karijeri je bio u akciji u svojoj rodnoj Švicarskoj u Baselu, potom u Njemačkoj u Schalkeu iz Gelsenkirchena, u Španjolskoj u dvije epizode u Sevilli te u razdoblju od 2014. do 2020. u Barceloni, dok je u siječnju iz Seville prešao u saudijski Al-Shabab.

Dugo bez službene utakmice

U Saudijskoj Arabiji, posljednju službenu utakmicu odigrao je pri kraju svibnja protiv Al-Fateha u tamošnjem prvenstvu, a dođe li ovog tjedna u Hajduk, za Rakitića bi prvi izazov u službenoj utakmici bio onaj protiv HB Torshavna s Farskih Otoka u drugom pretkolu Konferencijske lige, što će za Hajduk biti prva europska prepreka u novoj sezoni.

U tom paru, prva utakmica na rasporedu je 25. srpnja na Poljudu, a uzvrat će biti odigran tjedan dana kasnije na Farskim Otocima. U vikendu nakon uzvratne utakmice, Hajduk će na otvaranju nove sezone u SuperSport HNL-u kod kuće igrati protiv Slaven Belupa.

S obzirom na daleki put na Farske Otoke u tom tjednu, očekuje se da termin susreta Hajduka i gostiju iz Koprivnice na Poljudu bude u nedjelju, 4. kolovoza, no to još uvijek nije određeno. Dakako, još se čeka i s kime će sve do tada raspolagati trener Gattuso. Dio te priče povezan je s Ivanom Rakitićem, ali priča se i o drugima.

Traži se krilni igrač

Gattusu je za više mira potreban novi jaki adut koji bi prijetio protivničkim momčadima na krilu, a tu u igru na Poljudu ulazi još jedna legenda Vatrenih, Darijo Srna, bivši as Hajduka, sada sportski direktor ukrajinskog Šahtara. Proteklog vikenda, Hajduk i Šahtar igrali su na pripremama u Sloveniji, utakmica je završena s 1:1, a nakon nje, tema je bilo i moguće pojačanje za splitske Bijele na krilu.

“Pričali smo o jednom Brazilcu, ali moramo pričekati i vidjeti hoće li biti šanse da ode u Hajduk. Trenutačno je ozlijeđen, on je naš treći krilni napadač. Moramo vidjeti tko će doći, a tko otići. Uvijek sam na dispoziciji Hajduku, imam hajdučko srce”, rekao je Srna o toj temi za Dalmatinski portal.









Pričalo se o sadašnjem igraču Šahtara koji bi mogao pomoći Hajduku, a kasnije, identificirano je da se najvjerojatnije radi o 19-godišnjem Newertonu, Brazilcu koji igra na lijevom krilu. U Šahtaru je u protekloj sezoni imao sveukupno 21 nastup u službenim utakmicama, s po jednim zabijenim golom i ubilježenom asistencijom u prvenstvu. U ukrajinski klub došao je proteklog srpnja iz Sao Paula u svojoj domovini, a po podatku Transfermarkta, brazilskom klubu je za to pripala odšteta od 3,6 milijuna eura.