RAKITIĆ DOLAZI NA MAKSIMIR! Spektakl za Dinamo, Modri saznali protivnika, veliki gaf u Ligi prvaka

Autor: P.V.

Dinamo je saznao protivnika u susretu “kvalifikacija” za osminu finala Europske lige. To je Sevilla, odlučile su kuglice u Nyonu…

Jako težak izazov za Modre, pogotovo nije bilo sreće u prošlosti sa španjolskim klubovima. Ivan Rakitić predvodi tu momčad, bit će spektakl u svakom slučaju.

ŽDRIJEB: Sevilla – GNK Dinamo, Atalanta – Olympiacos, RB Leipzig – Real Sociedad, Barcelona – Napoli

Veliki gaf

Budući da je aktualni hrvatski prvak nositelj, uzvratnu utakmicu će odigrati na svom stadionu u Maksimiru. U play-off rundi više nema lucky losera, tko bude bolji u dvije utakmice ide u osminu finala, tko bude lošiji – leti iz Europe.

Prvi susret na rasporedu je 17. veljače, a uzvrat tjedan dana kasnije – na Maksimiru.

U osmini finala Lige prvaka nisu mogli igrati klubovi iz istih država kako niti one momčadi koje su bile u istoj skupini. Za to pravilo znaju već i vrapci na grani, znaju to i, naravno, u Uefi, ali svejedno su tijekom današnjeg ždrijeba napravili veliku pogrešku.

Što se dogodilo? Prvo je izvučen Villarreal, što je značilo da ne može igrati protiv španjolskih ekipa, ali niti protiv Manchester Uniteda, s kojim je bio u skupini. Unatoč tome, kuglica s imenom Uniteda ubačena je u zdjelu iz koje su se izvlačili protivnici Villarreala. I, naravno, izvučen je upravo United!

– Čekajte, ne može to tako, moramo izvući neki drugi klub, odmah je reagirao i voditelj ceremonije Pedro Pinto. I doista, izvukli su potom drugi klub, Manchester City.









Prilikom izvlačenja idućeg kluba, a riječ je bila o protivniku Bayerna, Unitedove kuglice sada nije bilo u zdjeli, a trebala se tamo nalaziti, jer Ronaldova momčad je bila potencijalni suparnik Bavaraca. Izvučen je Atletico Madrid…

Giorgio Marchetti, zamjenik glavnog tajnika Uefe koji je ravnao ždrijebom, kiptio je od bijesa, a dio medija, ali i Atletico Madrid, zbog svih tih neregularnosti već prozivaju Uefu i traži ponavljanje ždrijeba.

Zbog svih silnih prigovora, Uefa je konačno zaključila da će cijeli ždrijeb ponoviti u 15 sati!