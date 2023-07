Rakitić dobio nemoralnu ponudu: Saudijski milijuni za bivšeg Vatrenog

Saudijska Arabija baš je odlučila dovesti koga god može nudeći ugovore kakve mnogi nogometaši mogu samo sanjati, a sad su se namjerili na Ivana Rakitića, kojem su poslali nemoralnu ponudu.

Raketa ima još godinu dana ugovora sa Sevillom, koja je u velikim problemima i dugove je odlučila pokriti prodajom igrača, a Ivan ima najviši ugovor u klubu, iz kojeg bi ga se rado riješili.

Kako donosi Turski novinar Ekrem Konur, Rakitiću je poslana ponuda od strane novog kluba Stevena Gerrarda, Al Ettifaqa u visini od 40 milijuna eura za tri sezone.

Unpopular Opinion: Ivan Rakitic is a better player than both Modric & Kroos and didn’t get enough credit for it. pic.twitter.com/hgg767raAp

— 𝙈𝐼 𝟪 (@MagicalIniesta_) July 10, 2023