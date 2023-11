Rakitić asistencijom oduševio Sevillu, ali onda u samoj završnici doživjeli šok

Nova večer Lige prvaka nije donijela sreću Ivanu Rakitiću i njegovoj Sevilli u utakmici u kojoj im se pobjeda već smiješila. Na koncu, gostujući PSV je u susretu petog kola u skupini B slavio s 3:2, uz preokret nakon što je domaća momčad vodila s 2:0.

U dolasku do vodstva je važnu ulogu imao i Rakitić. Nekadašnji hrvatski reprezentativac je u 24. minuti krasnim ubacivanjem iz slobodnog udarca izbacio cijelu protivničku obranu, a nakon utrčavanja prema golu, na loptu je došao Sergio Ramos koji je pogodio za 1:0.

Rakitićevu asistenciju i Ramosov gol pogledajte – ovdje.

🅰️ @ivanrakitic provides the assist as @SevillaFC takes the lead against PSV in @ChampionsLeague! 🇭🇷👏#UCL #Family https://t.co/gIJ7t0Z3Rz

— HNS (@HNS_CFF) November 29, 2023