RAIOLA I HAALANDOV OTAC U BARCELONI: Hoće li s Messijem stvoriti nezaustavljiv duo?

Erling Braut Haaland svakako je najtraženiji igrač na nogometnoj tržnici. Za mladog Norvežanina zainteresirani su gotovo svi velikani, od Reala, Manchester Cityja i Uniteda, Chelseaja, PSG-a…Danas dolazi zanimljiva informacjia, naime njegov menadžer Mino Raiola te otac igrača sletjeli su danas u Barcelonu.

Barca se također spominjala kao moguća destinacija za trenutnog igrača Borussije Dortmund, no sve se više počelo pisati o tome kako ima je Haaland ipak preskup. Barcelona je u dugovima i mnogi su mislili kako će se ovo ljeto okrenuti dovođenju slobodnih igrača.

Fabrizio Romano, novinar koji donosi najbrže i najtočnije informacije kada su u pitanju nogometni transferi, potvrdio je dolazak Haalanda i Raiole u Barcelonu.

Mino Raiola is in Barcelona right now, true and 100% confirmed as Sport reported. He’s landed today after meeting with BVB in Dortmund in the last days to talk about Erling Haaland’s future. The race is open with many clubs involved, Barça too. Work in progress. 🔴🇳🇴 #FCB #Barça

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2021