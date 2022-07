PUNO DAO I DINAMU I HAJDUKU, SADA UPOZORAVA PLAVE: ‘Dinamo ima problem, a Hajduk ovo mora iskoristiti…’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Saša Peršon, bivši igrač Rijeke, Hajduka i Dinama divan je nogometni sugovornik, elokventan, pristojan, upućen i uvijek raspoložen. Naravno da je pratio utakmice naših predstavnika u europskim kvalifikacijama… Čovjek koji je igrao prvu utakmicu hrvatske reprezentacije i tako si osigurao mjesto u povijesti silno se veseli baš svakom dobrom klupskom, ne samo reprezentativnom rezultatu.

“Mora se gledati onaj zadnji cilj, to je popravljanje našeg klupskog koeficijenta, stoga se valja veseliti svakom dobrom europskom rezultatu. Osobno, nisam sumnjao da će Dinamo nakon onih slabih 2-2 u Zagrebu biti eliminiran od Shkupija. Iako mi za tu momčad do ždrijeba nismo čuli ne možemo reći da nije priskrbila dosta problema Dinamu. Što nudi na koncu konca samo jedan zaključak. Ako želi biti konkurentan u Europi, u srednjoj europskoj nogometnoj klasi onda to mora izgledati puno bolje. I ovo što je Dinamo odigrao u uzvratu nije ništa naročito. Naprotiv”…

Priča nam Saša Peršon i nastavlja:





“Prijelazni rok još traje, ili se Dinamo mora pojačati ili se treba promijeniti fizionomija igre. S ovakvim nastupima protiv bolje momčadi Dinamo će biti u opasnosti od eliminacije. Evo, već taj Ludogorec može biti opasan, iako je i taj bugarski klub daleko, davno od svojih najboljih dana. Jer, s ovakvim partijama Dinamo će i dalje biti neprikosnoven u hrvatskom prvenstvu, ali ako želi biti europski faktor onda ne smije tako slabo igrati kao u ove dvije utakmice protiv nerenomiranog Shkupija. Mislim da sve ovo što ja pričam znaju i u Dinamu. I još nešto, igrajući na dva fronta momčad se troši, još se ne zna prvi, udarni sastav, a tek dolaze najvažnije utakmice. One od kojih ovisi zarada. I tu greški ne bi smjelo biti”.

O Rijeci, koja je na Rujevici poražena protiv Djurgardena Peršon kaže:

“Istina, očekivao sam bolji rezultat. Djurgarden je u punoj natjecateljskoj formi, bio je odličan na gostujućem travnjaku. Ali, ne treba se predavati. Rijeka u uzvratu nema što izgubiti, treba zaigrati na rizik, pa iako nije uigrana možda kao Djurgarden – ima pojedinačnu kvalitetu zakuhati utakmicu. Djurgarden bi se možda mogao osjećati sigurnim, s obzirom kako je izgledao u prvoj utakmici. I u toj priči Rijeka ima nadu. Inače sam mišljenja da domaćinstvo u ovim kvalifikacijama, pa i u natjecanju po skupinama i nije neka prednost. Vidimo to i prema ostalim rezultatima. Svi su kondicijski spremni, teren je uvijek iste veličine, sve ovisi kako postavite momčad, kako vas krene. Nekad je i teže biti domaćin u uzavreloj atmosferi kada te pritisak s jedne strane nosi a s druge suspreže. Ne, Rijeka se ima pravo nadati”.

Za kraj nam je Peršon ponudio još jedno zanimljivo razmišljanje.

“S velikim nestrpljenjem i uzbuđenjem očekujem utakmicu Hajduka i portugalske Vitorije. Mišljenja sam da je to najjači par ove runde kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduka samo taj suparnik dijeli od natjecanja po skupinama, a to bi za klub bilo idealno, nakon godina i godina europske apstinencije. No, portugalska momčad je dobra, tehnički savršena. Opet, Hajduk u zaletu i zanosu jednostavno bi tu priliku morao iskoristiti. Može li to? Ja bih volio da može. To bi bilo sjajno za naš nogomet. Uspije li to onda bi to mogao biti pokazatelj da Hajduk može biti konkurentan i u domaćem prvenstvu. Vitoria je već srednja europska klasa, a Hajduk bi njenom eliminacijom raspametio svoje navijače, dobio motiv da još ojača momčad, jer bi se osjećala nastupajuća zarada. Da, to je jedna baš jako bitna utakmica za Hajduk i želim mu svu sreću. Kao i svim ostalim našim klubovima”.