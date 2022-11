PUKLO JE, RONALDO ODLAZI! Objavljena odluka: ‘Hvala mu na svemu što je napravio’

Cristiano Ronaldo napušta Manchester United, objavio je klub s Old Trafforda na Twitteru i na svojoj službenoj stranici. Odluka je stigla nedugo uoči javnih kritika koje je slavni Portugalac imao dok je govorio o klubu u televizijskom razgovoru s Piersom Morganom, a razlaz stupa na snagu odmah.

“Klub mu zahvaljuje na velikom doprinosu u dva boravka na Old Traffordu, sa 145 golova u 346 utakmica, a želi njemu i obitelji svako dobro u budućnosti”, piše u objavi Manchester Uniteda o Ronaldu, uz informaciju da je razlaz sporazuman.

“Svi u Manchester Unitedu ostaju fokusirani na nastavak napredovanja pod Erikom ten Hagom i na radu da se dođe do uspjeha na terenu”, dodaje se.

Uskoro više.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022