PUCALO SE ZBOG PADA SRBIJE OD PRIZRENA DO PRIŠTINE! Nevjerojatno slavlje Albanaca nakon tragedije ‘komšija’

Autor: Dnevno GIŠ

Sinoćnji poraz Srbije od Švicarske na Svjetskom prvenstvu u Katru proslavili su Albanci i Kosovari diljem svijeta, a posebno je bilo vatreno bilo na samom Kosovu.

Kako je strijelac prvog gola za Švicarsku bio Xherdan Shaqiri rođen na Kosovu u Gnjilanima, stanovnici najmlađe države na svijetu osjećaju posebnu povezanost s reprezentacijom Švicarske.

Nakon što je Shaqiri dao prvi gol na utakmici za vodstvo Švicarske 1:0, Kosovo je eksplodiralo od sreće, a pravo slavlje počelo je nakon zadnjeg sučeva zvižduka.





Firework celebration in Prishtina 🇽🇰 after the victory of Switzerland🇨🇭 vs Serbia🇷🇸 💪🏼🏆🎆 pic.twitter.com/b6sTzOHqDT — Atilla Rexha (@atillarx) December 2, 2022

Slavilo se na ulicama

Tako su Kosovari izašli na ulice od Prizrena do Prištine, vozilo se i trubilo kao da je pobijedilo Kosovo, a nije izostao ni vatromet i pucnjava iz oružja.









Amazing atmosphere in #Kosovo tonight after 'their' Switzerland won against Serbia pic.twitter.com/IkFBnSo5ts — Stefan in Kosovo (@StefanInKosovo) December 2, 2022









Jedan od onih koji su se priključili slavlju bio je i premijer Kosova Albin Kurti koji je društvenim mrežama napisao “Srbija ne prolazi. Čestitke Švicarskoj!”, uz fotografiju Shaqirija i Xhake.