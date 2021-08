PSG U IŠČEKIVANJU, MESSI KORAK DO DEBIJA! Najvažnije ime je tu, ali to nije jedina velika vijest

Nakon što je to prethodno najavio trener Mauricio Pochettino, stigla je potvrda da je Lionel Messi u kadru za današnju utakmicu PSG-a u francuskom prvenstvu. Veliki Argentinac mogao bi debitirati za pariški klub u gostujućem ogledu s Reimsom koji počinje u 20:45 sati, a Parižani će taj ogled četvrtog kola dočekati s maksimalnim učinkom, sa svih devet bodova, što ih je smjestilo na vrh ljestvice.

Messi je tu, a dobra vijest za Parižane je što je u kadru još uvijek i Kylian Mbappe. Njegova priča o mogućem odlasku u Real Madrid postala je najveća ‘trakavica’ u završnoj fazi ovoljetnog prijelaznog roka, no Mbappe za sada ostaje i očekuje se njegov nastup na večerašnjem gostovanju. Hoće li, pak, Messi zaigrati, i koliko, odlučit će njegov argentinski sunarodnjak, trener Pochettino.

📋 A group of 22 players are in the squad for the trip to Reims 👀#SDRPSG pic.twitter.com/8PONgR8rH2

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 29, 2021