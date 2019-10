PSG NEZAUSTAVLJIV: Mbappe i Icardi natrpali Marseille u prvom poluvremenu

Nogometaši Paris Saint Germaina na domaćem su terenu pregazili Marseille sa 4:0. Dvostruki strijelci za parižane su bili Mbappe i Icardi.

PSG-u je trebalo ravno jedno poluvrijeme kako bi riješili utakmicu u svoju korist. Već u 10. minuti je Icardi zabio za vodstvo, da bi u 26. isti igrač povisio na 2:0. Tada na scenu stupa mladi Kylian Mbappe te golovima u 32. i 44. minuti stavlja točku na i. Marseille je pao i nije se mogao vratiti u utakmicu. PSG je imao potpunu dominaciju na terenu. Imali su 61 posto posjeda lopte, 8 udaraca u okvir te 200 dodavanja više nego njihovi suparnici.

