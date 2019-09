PSG IMA NAJBOLJI NAPAD NA SVIJETU? Wanda Nara pojačala Parižane a sa sobom dovela i Icardija!

Autor: Dnevno

Fatalna i vruća! Ajme ajme uf uf! Što je to toliko fatalno u ovoj ženi najbolje zna njezin bivši suprug, nogometaš Maxi Lopez koji s Wandom ima troje djece. Skupa su igrali Argentinci Icardi i Lopez u Sampdoriji, družili se, zabijali golove, a onda je netko na nekoga bacio oko. Za Maxija se u trenutku život iz snova pretvorio u noćnu moru. Wanda se zagledala u Icardija a ovaj u nju. Icardi je prihvatio Naru skupa s troje Maxijeve djece, i danas žive skupa dok se Maxi vratio u Argentinu gdje živi povućenim životom. Scenarij kojega se ni “Esmeralda” ne bi postidjela.

– Danas mediji kontroliraju sve. Kada vam se oni upletu u život, to onda može jako utjecati na određene stvari. To se dogodilo meni, ali sam to sve prebrodio i danas sam sretan čovjek, započeo je Maxi.

Otkrio je da je Wanda htjela biti i njemu menager kao što je danas Icardiju.

-To je jedna od najboljih odluka koje sam napravio u tom razdoblju. Nisam želio miješati poslovni i privatni život. Pokušao sam sačuvati harmoniju u našem odnosu.

–Ja sam nakon razvoda izabrao živjeti povučeno. Sve samo kako bih zaštitio svoju djecu. Jednog će dana i oni odrasti i sve će moći saznati i pročitati. Ne želim i nisam želio napraviti ništa što će diskreditirati mene kao oca", potpuno se otvorio Maxi Lopez.

–Wanda ima pogrešno ponašanje i direktorima klubova je već muka od nje. Oni su 10 puta ozbiljniji i pametniji ljudi od direktora u Argentini. To su preozbiljni ljudi da bi ih jedna takva žena mogla učiti poslu. Mislim da je Interovim direktorima baš muka od nje i svega što se događa oko Icardija. Postoje određe klase igrača koji moraju imati isto tako klasne menadžere, zaključio je Maxi Lopez.

Epizodu s Icardijem imao je prošle sezone i Ivan Perišić, kada je zbog ispadanja Icardija iz prve postave Intera reagirala Wanda Nara obrativši se medijima porukom da Perišić ima “osobnih problema”, povezavši njegovu želju za odlaskom iz Intera sa statusom svog dragog. Ivan se u međuvremenu skrasio kod Kovača u Bayernu i njegovog brata također, a o Icardijevu transferu se nastavilo špekulirati. Nerazzuri su očigledno donijeli odluku da ga se riješe. Transfer u Napoli je praktički bio gotova stvar no tko zna zbog čega, do njega nije došlo. Wanda je na društvenim mrežama objavila sliku s prijateljicama uz poruku “Još jedna zajednička godina” kad gle čuda! Ništa od zajedništva. Wanda (i Icardi) preletješe iz Milana u Pariz na jednogodišnju posudbu. Moda za modu.

Une nouvelle aventure pour Mauro 🇦🇷 👕 1️⃣8️⃣ pic.twitter.com/RZAffcLxCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 September 2019

S M’Bapeom i Cavanijem u napadu, nesretnim Neymarom koji se s Urugvajcem ne slaže od početka, i sada Icardijem, PSG nominalno ima “najjači” napad na svijetu. Pitanje je kako će toliko ega funkcionirati na terenu u slučaju da svi budu zdravi, i tko će od velike četvorke biti zadnja rupa na sviralu treneru Tuchelu. Neymar previše vrijedi da bi ga se na ovaj način discipliniralo, a ako je to namjera čelnicima pariškoga kluba onda s punim pravom zaslužuju epitet “glupog kluba”. Kako će Wanda Nara podnijeti eventualno neigranje svog pulena ostaje za vidjeti. Znamo da u napadu imamo Brazilca sklonog preglumljavanju i ozljedama, a sada mu dolazi i (su)igrač s osobnim životom na “izvol’te” k tome naviknut na superlative i lovorike. Hoće li moći do lovorika među superzvijezdama ili će postati nepotrebna kompenzacijska investicija za nedolazak Tuchelove tihe patnje Dembelea? Koliko će se u poslove kluba miješati Icardijeva “žena , maenagerica, majka, kraljica” i hoće li klub imati tolerancije s Icardijem najviše ovisi o učinku “najjačeg napada na svijetu”.