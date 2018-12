PRVI VRATAR VATRENIH IMA NOVI KLUB! Lovre Kalinić potpisuje za nekadašnjeg prvaka Europe!

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije, Lovre Kalinić (28), potpisao je za novi klub! Na službenoj stranici Aston Ville objavljeno je ono o čemu su brojni mediji danima spekulirali.

“Oduševljeni smo što smo doveli nekoga Lovreovog iskustva i kvalitete. On je izvanredan vratar i veselimo se njegovom dolasku u siječnju”, izjavio je menadžer Aston Ville, Dean Smith, za službenu internetsku stranicu kluba.

Transfer će biti realiziran početkom siječnja kada se službeno otvori prijelazni rok. Kalinić je s Aston Villom potpisati petogodišnji ugovor. Financijski detalji ugovora nisu još poznati, ali odšteta koju će dobit Gent, jest i trebala bi iznositi negdje između osam i deset milijuna eura.

Kalinić neće imati nimalo lak posao u novom klubu jer posrnuli prvak Europe trenutno je na osmom mjestu Championshipa s 33 boda, odnosno 12 manje od vodeće momčadi drugog razreda engleskog nogometa, Leedsa.

Slavni klub iz Birminghama pokušao je Kalinića dovesti prije tri godine, ali tada je zapelo na radnoj dozvoli. Sada su konačno uspjeli.

BREAKING: @astonvilla agree deal to sign Croatia international goalkeeper Lovre Kalinic on a five-year contract in January #SSN pic.twitter.com/qTrW8mQBGv

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 21. prosinca 2018.