PRVI DONOSIMO ŠOKATNU PRIČU! Rijeka zamalo ostala bez trenera Keka! Što je spriječilo odlazak?

Uz aktualne prvake Hrvatske pod vodstvom novog i sjajnog stratega Nenada Bjelica i Rijeka ovoga ljeta izgleda vrlo impresivno i konkurentno. Rijeka je trenutno vodeća momčad Prve HNL sa savršenim učinkom, sa šest bodova iz dvije utakmice, bez primljenog pogotka i gol-razlikom 6:0.

Ono što najviše iznenađuje kod Rijeke jest činjenica da nisu prodavali prošlosezonsku momčad, kao što je to bila praksa prijašnjih godina. Otišao je samo Filip Bradarić u Cagliari za sedam milijuna eura. Kostur momčadi ostao je isti, a šuška se još samo o mogućim transferima vratara Simona Sluge kojeg traži Everton i veznjaka Domagoja Pavičića kojeg traži Torino. Dapače, više se govori o mogućim pojačanjima i to impresivnim poput onog Nikole Vlašića, koji se našao na transfer-listi u Evertonu.

No, do nas je došla informacija kako je Rijeka ovoga ljeta mogla izgubiti najvažnijeg čovjeka, čovjeka koji joj je donio dvostruku krunu, Matjaža Keka. Kek nije tek prosječna trenerska figura u klubu niti ima tretman kao ostali treneri po hrvatskim klubovima. Kek je jedini u Hrvatskoj koji ima svojevrstan status menadžera, slično kao i u Engleskoj. Dakle, sudjeluje pri dovođenju igrača, sam bira momčad, sam slaže sustav, sam promovira mlade igrače i s njim se Uprava konzultira oko svega vezanog uz momčad i potencijalna pojačanja. Naravno, do neke mjere jer i menadžerske pozicije su limitirane, pa tako Kek, recimo, mora popuštati kada su u pitanju izlazni transferi najboljih igrača.

Vratimo se na temu. Naime, ovoga ljeta Kek je dobio vrlo unosnu ponudu talijanskog prvoligaša Chieva iz Verone. Ponuda je bila izdašna, kolika točno ne znamo, ali navodno je riječ o cifri većoj od milijun eura po sezoni. Kek u Rijeci zarađuje negdje oko 300 tisuća eura po sezoni plus bonusi, dakle ponuda Talijana višestruko je premašivala onu Rijeke. No, Kek je odbio tu ponudu.

Zašto? E o tome možemo samo nagađati, ali vjerujemo da bi priča mogla biti i ovakva. Kek u Rijeci uživa status božanstva. Mišković ga navodno ne bi otpustio čak niti kada bi ispali u niži rang, što se dakako neće dogoditi, ali samo govori koliko je Kek važan čovjek. Nadalje, Keka u klubu čeka i viša funkcija ako poželi okončati trenersku karijeru. Egzistencija mu je osigurana valjda doživotno. Pitanje, zašto bi Kek to želio pokvariti?

Lukav je Slovenac. Financijski se već tako i tako osigurao, Kek je skroman tip i živi samo za taj nogomet, a pitanje je koliko bi to znali cijeniti u Veroni, sigurno ne kao što to cijeni Mišković. Nema ni garancije da bi dugo opstao jer Talijani ne trpe serije loših rezultata, a realno, Chievo nije baš klub koji obiluje zvijezdama niti je klub koji se bori za mjesta koje vode u europska natjecanja. Dakle, Kek bi imao jako težak posao i pitanje je bi li ispunio sve ciljeve, a ne ispuni li ih tamo neće ni opstati. Pitanje je bi li mogao slagati samostalno momčad, mijenjati sustav, rješavati se igrača koji mu ne trebaju.

Gledamo li situaciju kroz nogometnu prizmu, a ne kroz financijsku, Kek je napravio odličan posao ostankom u Rijeci. A da mu novac nije važniji od nogometa govori i informacija da je navodno ranije odbio ponude iz arapskih zemalja koje su financijski premašivale i ovu talijansku i onu Rijekinu.