Prozvali su ga novim Šukerom, ali Dinamo ga je odbacio: Propao je veliki talent, to im nije zaboravio

Autor: Ivan Lukač

Ljudi kada imaju 17 godina razmišljaju što će poslije srednje škole, ali junak naše priče o tome nije previše razmišljao. Ne bi niti vi možda da ste sa 17 godina debitirali na Maksimiru za Dinamo u Ligi prvaka protiv Olympiakosa.

Tada, ali i za vrijeme igranja u akademiji Domagoja Abramovića su proglasili novim Šukerom. Jer već tada kao mladić imao je sve što su tada najbolji svjetski napadači imali. Mirnu završnicu, odličan osjećaj za gol, ali i osjećaj za asistenciju. Bio je najbolji napadač modre akademije do pojave Andreja Kramarića, još jednog napadača koji u Dinamu nije dobio priliku. I upravo je Domagoj tema našeg feljtona o talentima koji nisu do kraja uspjeli…

“OK, možda nisam bio najrobusniji, ali mislim da sam se dokazao kao jako mlad igrač. Nisam nikad dobio pravu priliku, a mislim da sam trebao i da bi se čitava priča odvila znatno drugačije…” pričao je nedavno.





U Finskoj ostavio trag

Zaista i nije dobio priliku jer bila je to momčad koja je tada imala veliki spektar napadača ono što današnjem Dinamu baš fali. Šokota, Cvitanović, Balaban, a tu je bio i Mihael Mikić. Jedini trener kod kojeg je dobio pravu priliku bio je Velimir Zajec. Kada je Zeko otišao iz kluba godinu kasnije Abramović je otišao na istočni dio grada na posudbu u Sesvete.

Pružio je tamo odlične igre te u 20 ligaških nastupa zabio 16 pogodaka. Vratio se u Dinamo, ali samo na kratko. Isto ljeto kada se vratio Dinamo ga prodaje Cibaliji i tu zauvijek završava njegova priča s dječačkim klubom. Tada je imao 21. godinu

“Imao sam probleme kada sam odlazio iz kluba. Odjednom su popucale neke veze između mene i ljudi u klubu, a mislim da nije bilo razloga za to. Najviše me pogodilo to što nisam nikad dobio pravu priliku. Kažem, da dobiješ 10 utakmica pa da ne napraviš ništa, OK: Ali, meni nije prilika da mi se da 15 minuta uz tri starta u par godina. To nije prilika!”, rekao je za SN.

Nakon Vinkovaca slijedeće četiri godine proveo je u Širokom Brijegu gdje je bio jedan od najboljih igrača i odveo momčad dva puta do naslova prvaka. Vratio se zatim u Zagreb, ali ovaj puta U Lokomotivu gdje je zajedno s Milanom Badeljom odveo klub u drugu ligu. Zatim je jednu polusezonu proveo u Finskoj. S njihovim Interom uzeo je još jedan naslov prvaka, a nakon pola godine su se razišli, a on je zatim lutao po Grčkoj.

Igrao je i za drugu momčad Olympiakosa, a onda se vratio u Finsku. O Finskoj je imao vrlo lijepe riječi pa je tako za Večernji list se prisjetio svoje avanture na sjeveru Europe:









“Da, 2008. godine dobio sam ponudu Intera iz Turkua, u to vrijeme najboljega finskoga kluba. Bio sam na vagi, nije mi se baš išlo na sjever Europe, u neatraktivnu ligu, ali sam ipak prelomio i prihvatio ponudu. I nisam pogriješio; s Interom sam iste godine postao prvak, postigao sam sedam važnih pogodaka u jednoj polusezoni i pomogao klubu da osvoji prvi i za sada jedini naslov prvaka. Toliko mi je bilo lijepo u Finskoj da sam se tri godine kasnije ponovno vratio u Turku i odigrao još jednu cijelu sezonu.”

Nakon te sezone zauvijek se vratio u Hrvatsku. Igrao je vrlo dobro za Goricu i Lučko koji su tada bili drugoligaši. Zabio je po 14 golova za oba kluba, a nakon njih odlazi u četvrtu ligu. Tamo je nastupao za Vinogradar gdje je bio ključan igrač ka povratku kluba u treću ligu. Vinogradar je samo par dana poslije njegovog potpisa u osmini finala kupa izbacio Slaven Belupo, a on je odigrao svih 90 minuta.

Kasnije je igrao za Dubravu, Stupnik i Nur, a i danas igra u nižim ligama. Bio je napadač koji je kao mladić imao sve, ali kaže da nikad nije dobio pravu priliku u Dinamu da to i dokaže. Ipak, ostvario je lijepu karijeru jer u Širokom Brijegu i Finskoj i dalje ga gledaju kao heroja. Igrao ja za sve uzraste Hrvatske osim A vrste.









Danas radi na trenerskoj karijeri, a rekao je da bi mu san bio trenirati Dinamo jer na kraju krajeva unatoč svemu to je njegov klub.